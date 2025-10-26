Liderii Thailandei și Cambodgiei au semnat acordul de încetare a focului, în prezența lui Trump

Liderii Thailandei și Cambodgiei au semnat, duminică, un acord de încetare a focului în prezența președintelui american Donald Trump, în timpul summitului Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), potrivit Reuters.

Acordul are rolul de a întări armistițiul semnat în urmă cu trei luni, în urma negocierilor dintre cele două state vecine din Asia de Sud-Est. Chiar înainte de semnarea acordului, premierul cambodgian Hun Manet i-a mulțumit președintelui american pentru „conducerea decisivă” și „eforturile neobosite” depuse pentru ca acordurile de pace să devină realitate.

„Statele Unite vor avea relații comerciale și de cooperare solide, numeroase tranzacții cu ambele țări, atâta timp cât acestea vor trăi în pace”, a declarat Trump.

Ostilitățile izbucnite în iulie între Thailanda și Cambodgia au reprezentat cel mai sângeros episod de violență din ultimii 13 ani dintre cele două țări. În decurs de cinci zile, confruntările au dus la moartea a cel puțin 48 de persoane, iar aproximativ 300.000 de persoane au fost strămutate temporar.

În timp ce președintele american va avea întâlniri cu alți lideri, echipele de negociatori din Statele Unite și China se vor reuni pentru a încerca să prevină o nouă escaladare a tensiunilor comerciale dintre Washington și Beijing.

Liderul american ar urma să discute despre drepturile vamale cu omologul său brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, prezent la summitul ASEAN organizat în acest weekend. Lula a declarat că va susține ideea că taxele vamale de 50% impuse produselor braziliene reprezintă o „greșeală”. Donald Trump a afirmat că este dispus să reducă aceste taxe.

Duminică, Timorul de Est a devenit al 11-lea stat membru al ASEAN, împlinind astfel dorința exprimată în trecut de actualul președinte.

Situat la nord de Australia, Timorul de Est are o populație de aproximativ 1,4 milioane de locuitori și se numără printre cele mai sărace state din Asia. Autoritățile speră că aderarea la ASEAN va contribui la dezvoltarea economiei naționale.