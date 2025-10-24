International

Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul companiei Binance

Comentează știrea
Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul companiei BinanceSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Casa Albă a anunțat joi că președintele american Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul Binance, condamnat anterior pentru încălcarea legilor americane privind spălarea de bani.

Grațierea survine după legături financiare între familia Trump și Binance

Grațierea lui Changpeng Zhao, fondatorul Binance, a venhit la două luni după ce The Wall Street Journal a relatat că afacerea cripto a familiei Trump, care ar fi generat aproximativ 4,5 miliarde de dolari de la alegerile din 2024, a beneficiat de un parteneriat cu o platformă de tranzacționare administrată discret de Binance.

”Preşedintele Trump şi-a exercitat autoritatea constituţională graţiindu-l pe domnul Zhao, care a fost urmărit penal de administraţia Biden în cadrul războiului acesteia împotriva criptomonedelor”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „președintele Trump și-a exercitat autoritatea constituțională grațiindu-l pe domnul Zhao, care a fost urmărit penal de administrația Biden în cadrul războiului acesteia împotriva criptomonedelor”.

Tzancă Uraganu apostrofat de fani, după un citat motivațional. Ce i-a iritat
Tzancă Uraganu apostrofat de fani, după un citat motivațional. Ce i-a iritat
De ce nu vrea Nicușor Dan referendum pe tema pensiilor speciale
De ce nu vrea Nicușor Dan referendum pe tema pensiilor speciale

Changpeng Zhao a pledat vinovat și a demisionat după încălcări financiare

În noiembrie 2023  fondatorul Binance a pledat vinovat în fața unui tribunal federal din Seattle, recunoscând că nu a implementat un program eficient de combatere aspălării banilor și că a încălcat sancțiunile economice impuse de Statele Unite.

criptomonede

criptomonede / sursa foto: dreamstime.com

Ca parte a acordului cu Departamentul Justiției, Zhao și-a dat demisia din funcția de CEO al Binance, iar compania a acceptat o amendă record de 4,3 miliarde de dolari.

Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare

În aprilie 2024, Changpeng Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare, deși procurorii federali ceruseră o pedeapsă de trei ani. Decizia de grațiere vine la doar o săptămână după ce președintele Trump a comutat pedeapsa fostului congresman George Santos, condamnat pentru fraudă și furt de identitate.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „războiul administrației Biden împotriva industriei cripto s-a încheiat”, adăugând că urmărirea penală a lui Zhao a „afectat grav reputația Statelor Unite ca lider global în domeniul tehnologiei și inovației.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:37 - Tzancă Uraganu apostrofat de fani, după un citat motivațional. Ce i-a iritat
11:27 - De ce nu vrea Nicușor Dan referendum pe tema pensiilor speciale
11:19 - Zelenski, prezent la întâlniea „Coaliției de Voință” de la Londra
11:14 - Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea orei
11:07 - Prețul aurului a crescut pe fondul tensiunilor geopolitice și anticipărilor inflației din SUA
10:59 - Romanian Wolves joacă în Spania cu Castilla y León Iberians, în etapa a treia din Rugby Europe Super Cup

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale