Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul companiei Binance
- Andreea Răzmeriță
- 24 octombrie 2025, 10:11
Casa Albă a anunțat joi că președintele american Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul Binance, condamnat anterior pentru încălcarea legilor americane privind spălarea de bani.
Grațierea survine după legături financiare între familia Trump și Binance
Grațierea lui Changpeng Zhao, fondatorul Binance, a venhit la două luni după ce The Wall Street Journal a relatat că afacerea cripto a familiei Trump, care ar fi generat aproximativ 4,5 miliarde de dolari de la alegerile din 2024, a beneficiat de un parteneriat cu o platformă de tranzacționare administrată discret de Binance.
”Preşedintele Trump şi-a exercitat autoritatea constituţională graţiindu-l pe domnul Zhao, care a fost urmărit penal de administraţia Biden în cadrul războiului acesteia împotriva criptomonedelor”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „președintele Trump și-a exercitat autoritatea constituțională grațiindu-l pe domnul Zhao, care a fost urmărit penal de administrația Biden în cadrul războiului acesteia împotriva criptomonedelor”.
Changpeng Zhao a pledat vinovat și a demisionat după încălcări financiare
În noiembrie 2023 fondatorul Binance a pledat vinovat în fața unui tribunal federal din Seattle, recunoscând că nu a implementat un program eficient de combatere aspălării banilor și că a încălcat sancțiunile economice impuse de Statele Unite.
Ca parte a acordului cu Departamentul Justiției, Zhao și-a dat demisia din funcția de CEO al Binance, iar compania a acceptat o amendă record de 4,3 miliarde de dolari.
Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare
În aprilie 2024, Changpeng Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare, deși procurorii federali ceruseră o pedeapsă de trei ani. Decizia de grațiere vine la doar o săptămână după ce președintele Trump a comutat pedeapsa fostului congresman George Santos, condamnat pentru fraudă și furt de identitate.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „războiul administrației Biden împotriva industriei cripto s-a încheiat”, adăugând că urmărirea penală a lui Zhao a „afectat grav reputația Statelor Unite ca lider global în domeniul tehnologiei și inovației.”
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.