Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul companiei Binance

Casa Albă a anunțat joi că președintele american Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul Binance, condamnat anterior pentru încălcarea legilor americane privind spălarea de bani.

Grațierea lui Changpeng Zhao, fondatorul Binance, a venhit la două luni după ce The Wall Street Journal a relatat că afacerea cripto a familiei Trump, care ar fi generat aproximativ 4,5 miliarde de dolari de la alegerile din 2024, a beneficiat de un parteneriat cu o platformă de tranzacționare administrată discret de Binance.

”Preşedintele Trump şi-a exercitat autoritatea constituţională graţiindu-l pe domnul Zhao, care a fost urmărit penal de administraţia Biden în cadrul războiului acesteia împotriva criptomonedelor”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

În noiembrie 2023 fondatorul Binance a pledat vinovat în fața unui tribunal federal din Seattle, recunoscând că nu a implementat un program eficient de combatere aspălării banilor și că a încălcat sancțiunile economice impuse de Statele Unite.

Ca parte a acordului cu Departamentul Justiției, Zhao și-a dat demisia din funcția de CEO al Binance, iar compania a acceptat o amendă record de 4,3 miliarde de dolari.

În aprilie 2024, Changpeng Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare, deși procurorii federali ceruseră o pedeapsă de trei ani. Decizia de grațiere vine la doar o săptămână după ce președintele Trump a comutat pedeapsa fostului congresman George Santos, condamnat pentru fraudă și furt de identitate.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „războiul administrației Biden împotriva industriei cripto s-a încheiat”, adăugând că urmărirea penală a lui Zhao a „afectat grav reputația Statelor Unite ca lider global în domeniul tehnologiei și inovației.”