Percheziții de amploare în Capitală și în opt județe, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciul estimat, 35 de milioane de lei

Poliția Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat 35 de percheziții în București și în mai multe județe, într-un dosar de spălare a banilor și delapidare. Suma spălată: 35 de milioane de lei, proveniți dintr-un credit garantat de stat.

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat joi, 23 octombrie 2025, 35 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea, într-un dosar penal de spălare a banilor și delapidare, instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit informațiilor oficiale, mai multe persoane ar fi pus la punct un mecanism financiar complex, prin care ar fi spălat aproximativ 35 de milioane de lei proveniți dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare totală de 175,3 milioane de lei.

Din datele obținute până în prezent, anchetatorii susțin că banii ar fi fost transferați succesiv printr-un lanț de firme administrate de aceleași persoane, cu scopul de a disimula originea fondurilor.

„Suma inițială ar fi fost transferată în aceeași zi, prin mișcări rapide și nejustificate, în conturile a două societăți comerciale. Ulterior, în baza unor contracte fictive, aproximativ 35 de milioane de lei ar fi ajuns în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul garantat de stat”, precizează Poliția Capitalei.

Anchetatorii mai arată că prima societate comercială implicată în circuitul banilor ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile, în valoare de peste 85,5 milioane de lei, provenite din programe de finanțare publică.

Structura creată ar fi avut ca obiectiv fragmentarea și ascunderea provenienței sumelor obținute, pentru a face imposibilă urmărirea traseului banilor.

Astfel de mecanisme, spun anchetatorii, implică adesea crearea de contracte fictive, transferuri succesive între conturi și retragerea finală în numerar de către persoanele implicate.

Polițiștii investighează acum dacă fondurile obținute prin creditul garantat de stat și cele nerambursabile au fost utilizate efectiv pentru investițiile declarate sau dacă o parte semnificativă a sumelor a fost deturnată către scopuri personale.

Operațiunea a fost una amplă, fiind mobilizate forțe din întreaga țară. Au participat polițiști din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice ale sectoarelor 1–6 din Capitală, dar și echipe din Timiș, Dolj, Giurgiu, Prahova și Vâlcea.

Au fost ridicate documente contabile, dispozitive electronice, acte bancare și contracte care urmează să fie analizate de specialiștii financiari.

Mai multe persoane au fost conduse la audieri pentru verificarea implicării lor în mecanismul de spălare a banilor.

„Astăzi, 23 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul structurilor teritoriale din nouă județe, au pus în executare 35 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Din cercetări a reieșit că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex de spălare a banilor, în valoare totală de aproximativ 35.000.000 de lei, folosind un lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane, având ca scop disimularea provenienței fondurilor obținute inițial dintr-un credit bancar garantat de stat”, se arată în comunicatul oficial.

Poliția menționează că au fost identificate persoanele suspecte, iar în cadrul perchezițiilor au fost confiscate mai multe bunuri de interes în cauză.