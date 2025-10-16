Evz.ro. Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, reținută într-un dosar de înșelăciune. Scandal uriaș la Spitalul Militar

Evz.ro vă prezintă evenimentele care au ținut capul de afiș, azi, 16 octombrie. Două dosare grele au bubuit de dimineață. Polițiștii Capitalei au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un amplu dosar penal de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave. În dosare apare și Simona Stan, sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan. Stan a fost reținută joi seară.

Vizat de audieri ar fi și Cristi Borcea, fost acționar la Dinamo, iar Carmen Dan a dat explicații în fața procurorilor.

Percheziții DNA la Spitalul Militar Central. Directoarea, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 10 milioane de lei.NA a precizat că au loc 19 percheziţii în București şi în judeţul Ilfov. 18 dintre ele sunt la domiciliile unor persoane fizice şi una într-o instituţie publică. Sunt vizate infracţiuni săvârşite în perioada 2020 - 2023.

Peste 20.000 de oameni vor putea lua parte la slujbele oficiate în curtea Catedralei Naționale. Altarul de vară al Catedralei Naționale va fi amenajat în fața pridvorului principal, arată Patriarhia Română. Potrivit reprezentanților instituției bisericești, la marile sărbători, piațeta de la intrarea principală poate găzdui aproximativ 23.000 de credincioși.

Mobilizarea rezerviștilor stârnește îngrijorare în diaspora. FADERE cere explicații de la MApN. După valul de convocări ale rezerviștilor din București și Ilfov, Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) a solicitat Ministerului Apărării Naționale să clarifice public cum va fi gestionată mobilizarea cetățenilor români stabiliți în afara granițelor.

Accidentele mortale de muncă au crescut cu 20% în România. Construcțiile rămân cel mai periculos sector. În 2024, România a raportat 5.347 de accidente de muncă, cu o creștere de aproape 12% față de anul precedent. Mai grav, numărul accidentelor mortale a urcat cu 20%, ajungând la 108, conform Ministerului Muncii. Țara se menține în topul statelor UE cu cele mai multe accidente fatale, iar domeniul construcțiilor conduce detașat, din cauza nerespectării normelor de protecție colectivă și a lacunelor legislative susțin specialiștii Romnets.

Transalpina, afectată de vremea severă. CNAIR închide un nou tronson. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat închiderea unui nou segment al drumului Transalpina, între Obârșia Lotrului și Curpăt, din cauza condițiilor meteo extreme care pun în pericol siguranța șoferilor.

Inteligența artificială ajunge în școlile din România. Ghidul pentru elevi și profesori va fi lansat în curând. În următoarele două săptămâni, un ghid dedicat utilizării inteligenței artificiale va ajunge în școlile din România, anunță Daniel David, ministrul Educației. Potrivit oficialului, acesta ar urma să le ofere elevilor și profesorilor informații clare privind utilizarea AI.