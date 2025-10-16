Inteligența artificială ajunge în școlile din România. Ghidul pentru elevi și profesori va fi lansat în curând

În următoarele două săptămâni, un ghid dedicat utilizării inteligenței artificiale va ajunge în școlile din România, anunță Daniel David, ministrul Educației. Potrivit oficialului, acesta ar urma să le ofere elevilor și profesorilor informații clare privind utilizarea AI.

Conform planului anunțat de ministru, ghidul îi va ajuta pe elevi să folosească inteligența artificială într-un mod responsabil și eficient.

„În câteva zile, sau mai degrabă una-două săptămâni, vom avea un ghid de utilizare a inteligenței artificiale în mediul preuniversitar. Ghidul va fi despre cum să folosești inteligența artificială, nu doar focalizată pe rezultat, ci și pe pașii care te duc la rezultat, cum să folosești inteligența artificială pentru a fi un plus și nu un minus”, a spus ministrul EduDaniel David, într-o intervenție la Digi24.

Oficialul Guvernului a explicat că inteligența artificială nu este nici bună, nici rea, ci eficiența și impactul ei depind de modul în care este folosită. În școli, AI trebuie privită ca un instrument care susține procesul de învățare și dezvoltarea competențelor, nu ca un scop în sine, spune ministrul Educației.

El mai spune că utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale presupune înțelegerea limitelor și a riscurilor, dar și valorificarea avantajelor pe care le oferă, astfel încât tehnologia să completeze, și nu să înlocuiască, efortul și gândirea elevilor.

„De exemplu, nu te oprește nimeni, când folosim sistemul de inteligență artificială pentru a rezolva o problemă, să nu cerem doar rezultatul, ci să cerem și pașii pe care trebuie să-i parcurgem și, în același timp, să cerem de la sistemul de inteligență artificială și un sumar al lucrurilor pe care ar trebui să le știm și să le învățăm după ce rezolvăm această problemă”, a explicat Daniel David.

Ministrul a adăugat că, până în prezent, în România au existat inițiative de integrare a inteligenței artificiale în învățământ, mai ales în zona universitară și parțial în anumite segmente ale învățământului preuniversitar, prin diverse instrucțiuni și kit-uri educaționale.

Potrivit oficialului, ghidul recent conceput va reprezenta primul document oficial care va acoperi întregul sistem preuniversitar.