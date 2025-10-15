Excursiile în țară și în străinătate, interzise! Elevii, consemnați în localitate, în Săptămâna Verde și Școala Altfel

După ce mai mulți părinți s-au plâns că li se cer bani pentru excursii costisitoare în străinătate, directorii de școli vor primi instrucțiuni clare privind interzicerea acestor practici. Inspectorul general școlar al Municipiului București, Florian Lixandru, a anunțat că miercuri, 15 octombrie, școlile din Capitală vor primi o informare oficială privind desfășurarea activităților din programele Școala Altfel și Săptămâna Verde, potrivit Edupedu.

Discuțiile legate de organizarea unor astfel de excursii la nivelul școlilor au apărut recent în spațiul public. Pe anumite grupuri de Facebook, mai mulți părinți au reclamat că li s-ar fi solicitat să accepte participarea copiilor lor la o excursie în Laponia, considerată costisitoare.

„Părinții au dreptate să se plângă. Cei care nu respectă vor suporta consecințele”, a spus inspectorul.

Pentru a pune capăt scandalului, inspectoratului Școlar al Municipiului București vor transmite clarificări privind respectarea legislației și modul corect de implementare a programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde.

„Nu trebuie să transformăm o activitate educativă într-o activitate recreativă și vom veni cu precizări utile pentru directorii de unități de învățământ”, a afirmat șeful ISMB.

Programul educațional Săptămâna Verde, introdus în anul școlar 2023-2024 la inițiativa lui Klaus Iohannis, urmărește desfășurarea de activități educative în școli, însă organizarea acestora este reglementată strict prin metodologia oficială.

Potrivit articolului 12 din metodologie, orice deplasare în afara unității de învățământ trebuie să aibă un caracter educativ, nu sunt permise excursii care să dureze întreaga săptămână, adică cinci zile sau mai mult, și sunt interzise deplasările care presupun costuri neacoperite de surse identificate de unitatea școlară.

Nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, așa cum prevede articolul 14 alin. (3).

Din punct de vedere financiar, anul școlar trecut, 2024-2025, Ministerul Educației a alocat prin Administrația Fondului de Mediu suma de 100 de milioane de lei pentru desfășurarea activităților, deși inițial suma anunțată era de 100 de milioane de euro. Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ sunt responsabile de gestionarea corectă a acestor fonduri.

Pentru anul 2025, bugetul Administrației Fondului de Mediu nu prevede nicio alocare pentru program, ceea ce înseamnă că școlile care nu au primit fonduri anterior nu mai pot accesa bani pentru activități. Totuși, școlile care s-au înscris în programul anterior și au fost considerate eligibile pot folosi fondurile rămase, a explicat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

În practică, Săptămâna Verde se desfășoară cel mai adesea prin activități în curtea școlii, în clasă sau la bibliotecă, mai ales în mediul rural, unde resursele sunt limitate. Un studiu al Institutului de Științe ale Educației, publicat în iulie, arată că elevii din mediul rural petrec timpul dedicat activităților educative la școală sau la bibliotecă. Cercetarea, care a implicat 255 de directori, peste 2.600 de profesori și aproape 10.000 de elevi, arată că o parte dintre cadrele didactice propun renunțarea la program în școlile fără resurse suficiente sau comasarea acestuia cu Școala Altfel.

Luni, ministrul Educației și Cercetării a afirmat că programele Săptămâna verde și Școala Altfel nu fac parte din vacanța copiilor. Întrebat despre situația din județul Cluj, unde directorii refuză aprobarea activităților recreative, inclusiv excursiile și vizitele în țară sau străinătate, ministrul a răspuns că „regulile sunt clare, iar autonomia trebuie respectată de inspectorate și de directorii de școli”.

„Până la urmă este important, pentru „Școala altfel”, copiii să învețe să utilizeze competențele în viața de zi cu zi, dincolo de programă. Iar pentru celălalt program este important să se conecteze cu ceea ce înseamnă dezvoltare durabilă, ceea ce înseamnă verde, ceea ce înseamnă sănătate. Astea sunt obiectivele”, a declarat oficialul.