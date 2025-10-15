Ce cheltuieli au părinții care aleg să își înscrie copiii la un sport

În 2025, înscrierea unui copil la sport implică o serie de cheltuieli importante pentru părinți. Tarifele diferă nu doar în funcție de disciplina aleasă, ci și de dimensiunea grupelor în care sunt împărțiți copiii. Pentru părinții care aleg orele individuale, costurile pot fi foarte ridicate, mai ales la tenis. În București, tariful pentru o oră individuală de tenis pornește de la 200 de lei.

Spre deosebire de ședințele de grup, unde costul este împărțit între mai mulți copii, orele individuale presupun plata integrală pentru întreaga sesiune. În cazul tenisului, o astfel de ședință poate ajunge la câteva sute de lei.

Pentru grupele de câte patru copii, tarifele sunt de 640 lei pentru 8 ședințe și 880 lei pentru 12 ședințe. În cazul în care părinții optează pentru ședințe de o oră și jumătate, prețurile urcă la 880 lei pentru 8 ședințe și 1.325 lei pentru 12 ședințe.

Pentru grupele de câte trei copii, tarifele sunt de 760 lei pentru 8 ședințe și 1.050 lei pentru 12 ședințe. În cazul ședințelor de o oră și jumătate, prețurile cresc la 1.050 lei pentru 8 ședințe și 1.575 lei pentru 12 ședințe.

În grupele de câte doi copii, tarifele sunt mai ridicate. O oră de antrenament costă 1.000 lei pentru 8 ședințe și 1.380 lei pentru 12 ședințe, iar pentru ședințele de o oră și jumătate, prețurile cresc la 1.380 lei pentru 8 ședințe și 2.070 lei pentru 12 ședințe.

În Capitală, părinții plătesc de la 220 de lei în sus pentru o oră individuală de tenis.

La înot, abonamentele pentru copii diferă în funcție de frecvența ședințelor și de zilele alese pentru desfășurarea acestora: patru ședințe de luni până vineri costă 400 lei, opt ședințe 700 lei, iar tariful pentru 12 ședințe ajunge la 900 lei. În weekend-uri, prețurile sunt mai ridicate.

La un centru sportiv din Capitală, un abonament de patru sedințe valabil în zilele de weekend costă 450 lei, iar tariful pentru opt ședințe ajunge la 750 lei. Pentru adulți, o oră individuală de înot costă 200 lei.

Prețurile sunt la fel de piperate și în cazul echitației. Pentru începători, o lecție de 30 minute costă 130 lei, iar un abonament de 10 lecții ajunge la 1.200 lei. Pachetele de weekend pentru începători costă până la 1.500 lei.

Lecțiile de 45 minute sunt mai scumpe: 190 lei pe ședință, cu abonamente de 10 lecții până la 1.800 lei sau 2.200 lei în pachetele de weekend.

Pentru avansați, lecțiile de echitație sunt mai costisitoare. O ședință de 30 de minute costă 170 de lei, iar părinții pot opta pentru abonamente de 10 lecții, care se situează între 1.600 și 1.900 de lei, în funcție de pachetul ales.

Lecțiile mai lungi, de 45 de minute, au un tarif de 250 de lei pe ședință, iar abonamentele pentru 10 lecții pot ajunge până la 2.700 de lei.