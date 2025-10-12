Copiii vedetelor, implicați în incidente grave sub influența drogurilor

Copiii vedetelor, în centrul tragediilor. Există în showbiz-ul românesc povești care par trase la indigo: tineri cu părinți celebri și influenți, acces la bani și resurse, dar și probleme grave cu drogurile și accidente care le marchează viețile. Incidentele în care au fost implicați Toto Dumitrescu, Mario Iorgulescu și Vlad Pascu sunt destul de asemănătoare.

În ciuda privilegiilor pe care le-au avut, fiecare dintre ei a ajuns în centrul unor scandaluri mediatizate, iar acțiunile lor au avut consecințe tragice sau controversate.

Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, și-a început cariera în televiziune ca actor și a participat la emisiuni precum „Te cunosc de undeva!”. Crescut în lumina reflectoarelor, Toto a avut parte de faimă, dar și de controverse.

În septembrie 2025, Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier în zona Pipera, fiind testat pozitiv la cocaină și THC. În timpul transportului la secția de poliție, a avut un comportament agresiv și i-a jignit pe jurnaliști. În plus, s-a aflat că iubita sa era însărcinată, iar Toto a fost chemat să dea declarații suplimentare în fața instanței. Deși părinții săi au încercat să gestioneze situația, notorietatea incidentului a fost greu de diminuat.

Mario Iorgulescu, fiul fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a provocat în septembrie 2019 un accident mortal. Sub influența alcoolului și a drogurilor, Mario a pierdut controlul volanului și a lovit mortal un tânăr de 24 de ani.

Familia Iorgulescu a fost acuzată că a încercat să influențeze ancheta pentru a proteja reputația fiului, iar cazul a stârnit indignare în rândul opiniei publice. Mario a fost condamnat definitiv la 13 ani și 8 luni de închisoare pentru omor, însă până în prezent nu a fost reținut. Povestea lui este un exemplu despre cum privilegiile și banii nu pot acoperi responsabilitatea pentru acțiunile personale.

Vlad Pascu, un tânăr de 19 ani, a fost implicat într-un accident grav în stațiunea 2 Mai, în august 2023. Sub influența a șase substanțe psihoactive, Pascu a pierdut controlul volanului și a lovit un grup de tineri, provocând moartea a doi dintre ei.

În urma anchetei, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului. S-a mai aflat că mama sa a încercat să influențeze martorii pentru a obține o pedeapsă mai blândă, adâncind scandalul și stârnind indignarea publicului.

Toto Dumitrescu, Mario Iorgulescu și Vlad Pascu demonstrează un tipar clar: tineri privilegiați, cu părinți celebri și resurse financiare, care au acces la droguri și sunt implicați în accidente grave. Deși provin din medii influente, acțiunile lor au avut consecințe reale asupra altor oameni și asupra propriei imagini publice.