Cine e femeia omorâtă pe trecerea de pietoni din Berceni. Avea doi copii

În urma accidentului șocant din cartierul Berceni, s-a aflat identitatea femeii care și-a pierdut viața pe trecerea de pietoni. Mama, în vârstă de 35 de ani, traversa strada împingând căruciorul copilului ei când a fost izbită în plin de o mașină care circula cu viteză.

Din nefericire, femeia nu a supraviețuit impactului, lăsând în urmă doi copii care o așteptau acasă. „În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră.

Forța coliziunii a fost devastatoare: șoferul, un tânăr de doar 20 de ani, a lovit-o în plin pe femeie, aruncând-o la câțiva metri distanță. Elena, în vârstă de 35 de ani, a murit pe loc, iar fetița ei a fost grav rănită.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au reușit să o stabilizeze și au transportat-o de urgență la Spitalul „Marie Curie”, unde a fost operată. În prezent, copilul se află sub atentă monitorizare medicală și este în stare stabilă.

Elena trăia la doar câteva străzi distanță de locul unde și-a pierdut viața. În ziua tragediei, se întorcea liniștită acasă împreună cu fetița ei, fără să bănuiască pericolul ce o aștepta. În tot acest timp, băiatul ei de 10 ani o suna necontenit, îngrijorat că nu mai ajunge.

Telefonul a continuat să sune minute în șir, în timp ce medicii încercau cu disperare să o readucă la viață. Când, în cele din urmă, cineva a răspuns, copilul a întrebat de ce mama lui nu mai vine — fără să știe că lumea lui tocmai se prăbușise.

Investigațiile efectuate de polițiști au scos la iveală noi elemente care agravează cazul: testarea rapidă efectuată cu aparatul DrugTest a indicat prezența unei substanțe interzise în organismul tânărului de 20 de ani. Au fost recoltate probe biologice, care urmează să fie analizate la Institutul Național de Medicină Legală.

Conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, victima traversa regulamentar, pe trecerea de pietoni, având prioritate.

Oamenii din zonă susțin că locul este cunoscut pentru traficul intens și accidentele frecvente, în ciuda marcajelor și semnelor rutiere vizibile. Ei atrag atenția că viteza excesivă a devenit o regulă pe acea arteră, iar tragedia readuce în discuție lipsa măsurilor reale pentru protejarea pietonilor din București.