Unul dintre șoferii implicați în accidentul din Berceni a ieșit pozitiv la testul antidrog

Unul dintre șoferii implicați în accidentul din Berceni a ieșit pozitiv la testul antidrog
Unul dintre șoferii implicați în accidentul de pe Șoseaua Berceni, în urma căruia o tânără mamă a murit și fiica ei de doi ani a fost grav rănită, a fost depistat pozitiv la amfetamină în urma testării preliminare antidrog. Potrivit surselor Antena 3 CNN, procedurile legale îl obligă să răspundă acum în fața legii pentru consumul de substanțe interzise, iar rezultatele finale vor fi confirmate de Institutul Național de Medicină Legală.

Accidentul a fost provocat de un tânăr de 20 de ani cunoscut pentru manevrele periculoase

Principalul vinovat, potrivit anchetatorilor, este un tânăr cunoscut în cartier pentru atelierul său de tuning auto și pentru videoclipurile cu manevre periculoase publicate pe rețelele de socializare. Martorii susțin că acesta circula cu viteză excesivă, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată clar că victima traversa regulamentar pe trecerea de pietoni în momentul impactului.

Arestat

Arestat

Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat reținerea tânărului de 20 de ani implicat în gravul accident produs pe Șoseaua Berceni, în urma căruia o femeie de 35 de ani și-a pierdut viața. Șoferul este investigat pentru infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. În luna iulie, acesta a rămas fără permis pentru 30 de zile, după un episod de agresivitate în trafic.

Fetița de 2 ani a fost operată și este în afara oricărui pericol

Copilul de doi ani rănit în accidentul de pe Șoseaua Berceni a fost transportat de urgență la Spitalul „Marie Curie”, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru fractura de femur. Medicii au anunțat că fetița a suferit un traumatism cranian, leziuni cervicale și contuzii toracoabdominale, însă se află în afara oricărui pericol și este conștientă.

Mama ei, care traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni, a murit pe loc.În timp ce trupul femeii zăcea pe asfalt, telefonul acesteia a început să sune, iar la capătul firului era fiul ei de 10 ani, iar unul dintre medicii SMURD a fost cel care a răspuns.

