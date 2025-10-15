Un elev de 12 ani a fost bătut de tatăl colegului său. Scena a avut loc în plină stradă

Un elev din Brăila ar fi fost agresat de tatăl unui coleg de școală. Agresorul l-ar fi așteptat pe elev după ore și l-ar fi lovit cu pumnul în apropierea unei stații de autobuz, arată Digi24.

Incidentul ar fi avut loc pe o stradă aglomerată din Brăila. Conform primelor informații legate de caz, tatăl colegului său l-ar fi urmărit până la ieșirea de la școală și l-ar fi atacat. Agresorul l-ar fi lovit pe copil cu pumnul în față, iar acesta s-ar fi prăbușit.

În vârstă de 48 de ani, tatăl a continuat să-l lovească pe colegul fiului lui cu mâinile și cu picioarele. Două colege de școală și mai mulți trecători au intervenit, reușind să-l salveze pe copil. Elevul a fost dus la spital, unde medicii i-au recomandat șapte zile de repaus.

Mama băiatului a depus plângere la poliție, iar oamenii legii au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe. Potrivit sursei, cei doi colegi aveau conflicte mai vechi și se certau frecvent la școală. Totodată, mama copilului susține că nu este prima dată când fiul ei este amenințat de tatăl colegului lui.

Numărul cazurilor de violență în școli a crescut alarmant în ultimii ani. În luna septembrie, un elev de 15 ani din Târgu Jiu a fost agresat de un coleg de clasă, care l-a lovit cu pumnii în timpul pauzei dintre ore. Tatăl băiatului a sesizat imediat Poliția și și-a dus fiul la Urgențe.

Potrivit IPJ Gorj, incidentul a avut loc pe 9 septembrie, iar agresorul este un alt elev de 15 ani din comuna Bălești. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe.

„Ulterior incidentului, polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlară și Poliției Municipiului Târgu Jiu s-au deplasat la unitatea de învățământ, procedând la consilierea din punct de vedere juridic a minorilor implicați în incident, în prezența părinților și reprezentanților legali ai acestora, respectiv, au desfășurat activități informativ-preventive la clasa din care fac parte cei doi elevi, având drept scop prevenirea violenței fizice și psihologice școlare”, anunța IPJ Gorj.