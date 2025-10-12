Profesoară de Limba Română, după ce un dascăl de 72 de ani a fost bătut de un elev: Liniște dinspre minister

Adriana Bogatu, profesoară de Limba Română la un liceu din Brăila, și-a exprimat revolta după ce un profesor din Târgoviște a fost agresat de un elev chiar în sala de clasă. Incidentul a avut loc în urmă cu trei zile, în jurul prânzului, într-un liceu tehnologic din România. Victima, un cadru didactic în vârstă de 72 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma acestui scandal.

Potrivit primelor informații legate de caz, adolescentul s-ar fi năpustit asupra cadrului didactic de față cu ceilalți elevi. Profesoara Adriana Bogatu atrage atenția că dezbaterile pe marginea cazului pun accent mai mult pe vârsta victimei, în timp ce aspectele privind violența în școli sunt trecute cu vederea.

„Recurență: un profesor este lovit în timpul orei de un elev de clasa a IX-a, undeva, la un liceu tehnologic din Târgoviște. Reacția celor mai mulți dintre comentatori: ce mai căuta la catedră un profesor de 72 de ani? Nu fapta elevului de 15 ani este problema societății, ci vârsta profesorului. Ministrul tace. Psihologul-ministru a intrat în weekend. Liniște dinspre minister. Refuz să folosesc majusculele. Nicio reacție. Cine poate să creadă că un profesor de 72 de ani a luat locul unui tânăr la catedră? Tinerii aveau posibilitatea să ocupe postul, nu i-a oprit nimeni”, arată Adriana Bogatu.

Adriana Bogatu spune că pensionarii sunt adesea ultima soluție pentru acoperirea catedrelor, fiind solicitați să preia orele neocupate sau să îi înlocuiască pe profesorii care lipsesc din motive medicale.

„Pentru cine nu cunoaște sistemul, pensionarii sunt ultimii care primesc orele neocupate. De multe ori, sunt rugați să vină să predea fiindcă nu are cine să o facă. Sau să suplinească un coleg bolnav. Cine crede că a venit pentru că era prea liniștit acasă? Profesorii nu sunt dușmanii copiilor dvs. Ne facem profesia. Pentru ea ne-am pregătit”, a adăugat aceasta.

Potrivit profesoarei de Limba Română, violența în școli reflectă consecințele unui climat generat de un ministru antisistem, ale cărui decizii au fost luate fără studii de impact și fără profesionalism.

„Ce se întâmplă acum este consecința valului de ură pe care un ministru antisistem l-a stârnit cu declarațiile și măsurile lui luate fără studii de impact, fără maturitate, fără profesionalism. Și care acum tace mâlc. Nu mai dă din mâini. Nu-și mai asumă nimic. Nici el, nici echipa cu care colaborează”, continuă Adriana Bogatu.

La final, profesoara Adriana Bogatu afirmă că „lucrurile au luat-o razna de tot în învățământ”.

„Ce poate determina un copil de 15 ani să lovească un om de 72, fie el profesor sau orice altceva? Ce? O societate care sare la gâtul unui profesor care a acceptat să vină la 72 de ani, nu la 50, ca să predea, nu mai poate da vina pe nimeni pentru derapajele ei, din ce în ce mai grave! Lucrurile au luat-o razna de tot în învățământ și e abia începutul. Trebuie să ne fie rușine că am învățat? Să vă cerem scuze multora că nu ați făcut-o? Cine v-a oprit? Profesorul tânăr sau cel de 72 de ani? Liber la hateri!”, a încheiat cadrul didactic.