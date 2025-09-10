Actualitate Un profesor a ajuns la spital și spune că a fost bătut de un elev







Un profesor din Galați spune că a ajuns la spital în urma unei agresiuni suferite în incinta unității de învățământ. Potrivit informațiilor transmise de către IPJ Galaţi, profesorul ar fi fost lovit de un elev de liceu, după ce i-a atras atenția că fumatul în spațiile școlare este interzis.

În urma incidentului, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Galați au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-ar fi produs agresiunea.

Starea de sănătate a profesorului este monitorizată de personal medical, iar unitatea de învățământ urmează să ia măsuri în conformitate cu prevederile legale și regulamentare.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, în data de 9 septembrie, un cadru didactic a sesizat Poliția Secției 4 din municipiu cu privire la faptul că a fost agresat de un elev în timpul unei pauze dintre ore. Cercetările sunt în desfășurare, iar elevul riscă sancțiuni severe, printre care și posibilitatea exmatriculării, în funcție de concluziile investigațiilor.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, a mai transmis că incidentul s-ar fi petrecut în cursul aceleiași zile în care a fost sesizat. Profesorul, în vârstă de 49 de ani, ar fi observat un grup de elevi care fumau în incinta școlii și le-ar fi atras atenția că acest comportament este interzis.

Unul dintre elevi, în vârstă de 18 ani, ar fi reacționat sfidător, aprinzând o țigară și suflând intenționat fumul în direcția cadrului didactic.

Gestul elevului, urmat, probabil, de o reacție violentă a profesorului, a degenerat într-o altercație între cei doi, mai ales că elevul se plânge că profesorul i-a distrus căștile pe care le purta.

Profesorul spune că ar fi fost rănit în urma altercației și ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale. El s-a prezentat la un spital, de unde a obținut un certificat medico-legal.

În paralel cu ancheta deschisă de polițiști pentru lovire sau alte violențe și distrugere, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Galați a demarat propriile verificări.

Elevul implicat în incident riscă sancțiuni disciplinare severe, inclusiv posibilitatea exmatriculării, în funcție de concluziile anchetei. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate contextul și desfășurarea evenimentelor, potrivit news.ro.