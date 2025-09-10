Social Copii costumați în „Șoimii Patriei” la Satu Mare. Comunismul s-a întors







Într-o grădiniță din municipiul Satu Mare, începutul noului an școlar a fost marcat printr-o întoarcere în anii negri ai comunismului. Mai mulți copii au fost îmbrăcați în uniforme asemănătoare celor purtate de „Șoimii Patriei” în perioada ceaușistă. Inițiativa a aparținut unor cadre didactice, care au ales această tematică, potrivit portalsm.ro.

La Grădinița „Samus” din Satu Mare, începutul noului an școlar a fost marcat într-un mod inedit, cu o activitate educativă inspirată din trecutul comunist. Cadrele didactice Pop Patricia, Dindelegan Rodica, Harsanyi Raluca, Rus Ana, Kovács Enikő și Fata Hedvig au organizat o festivitate cu tematică istorică, prezentând copiilor un fragment din viața cotidiană a copiilor din perioada comunistă.

În timpul evenimentului, preșcolarii au purtat uniforme asemănătoare celor purtate de „Șoimii Patriei”. În curtea grădiniței a fost difuzată melodia „Șoimii Patriei”, iar educatoarele, în roluri simbolice de „tovarășe”, i-au întâmpinat pe cei mici cu eugenii și mesaje specifice.

Copiii au fost încurajați să reproducă versuri ale acelor vremuri, într-un demers educativ pe care organizatorii l-au descris drept o „lecție de istorie” adaptată vârstei lor.

Potrivit educatoarelor, scopul activității nu a fost acela de a glorifica perioada respectivă, ci de a le oferi copiilor o lecție aplicată despre un moment important din trecutul României, care merită cunoscut și înțeles, nu ignorat.

„Am vrut ca cei mici să înțeleagă cum arăta copilăria părinților și bunicilor lor în acea perioadă, ce însemna Șoimii Patriei. Istoria, cu bune și rele, trebuie cunoscută”, au transmis cei de la grădinița Samus.

În imagini, micuții apar recitând texte într-un decor ce evocă „Șoimii Patriei”, din regimul lui Nicolae Ceaușescu. Materialele au fost ulterior eliminate de pe rețelele sociale de către cei care le-au publicat.

Conform Legii educației naționale nr. 1/2011, orice manifestare cu caracter politic sau de prozelitism este interzisă în cadrul unităților de învățământ. De asemenea, legislația în vigoare — Legea nr. 217/2015 — interzice promovarea cultului persoanelor implicate în crime împotriva umanității.

În urma sesizării acestor fapte, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a deschis un dosar penal pentru a investiga împrejurările în care s-a desfășurat activitatea și pentru a identifica eventualele responsabilități.

Pe lângă ancheta poliției, și instituțiile locale au demarat verificări. Prefectura Satu Mare, alături de Inspectoratul Școlar Județean, analizează evenimentele care au avut loc la grădinița Samus, chiar în prima zi a noului an școlar.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a criticat public evenimentul de deschidere a anului școlar în județul Satu Mare. Reprezentanții instituției consideră că astfel de inițiative transmit un mesaj distorsionat și periculos în raport cu trecutul recent al României.

Potrivit unui comunicat oficial, IICCMER califică evenimentul drept „un spectacol de propagandă comunistă”, atrăgând atenția asupra caracterului ilegitim și represiv al regimului promovat la această manifestare. Instituția face apel către autorități și personalul din învățământ să trateze cu responsabilitate subiectele legate de istoria națională.

Prof. univ. dr. Florin-Daniel Șandru atrage atenția asupra necesității unui program național dedicat educării și informării publicului în legătură cu perioada regimului ceaușist. Acesta consideră că un astfel de demers este esențial pentru înțelegerea corectă a trecutului recent, însă subliniază că informațiile trebuie transmise într-un mod adecvat, ținând cont de vârsta și capacitatea de înțelegere a fiecărei categorii de public, se arată în comunicatul emis de către IICCMER.