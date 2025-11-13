International

Trump, glumă neașteptată. L-a întrebat pe președintele Siriei câte soții are

Trump, glumă neașteptată. L-a întrebat pe președintele Siriei câte soții areDonald Trump. Sursă foto: Captură video
Președintele american Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe liderul sirian Ahmed al-Sharaa, într-o vizită considerată fără precedent între oficialii celor două țări. În cadrul întâlnirii, Trump i-a oferit cadou un flacon de parfum și a avut un schimb neașteptat de replici legat de viața personală a oaspetelui său.

Trump, cadou pentru liderul sirian

„Iar celălalt este pentru soția ta”, i-a spus Trump, stropind parfumul pe al-Sharaa. La întrebare „Câte soții?”, liderul sirian a răspuns simplu: „Una”. Președintele american a replicat cu umor: „Cu voi, băieți, nu se știe niciodată”.

Trump și Ahmed al-Sharaa

Trump și Ahmed al-Sharaa. Sursa foto Captură video

Aceasta a fost prima întâlnire între cei doi președinți la Washington, după ce s-au mai întâlnit în mai, la Consiliul Cooperării de la Golful Persic, și în septembrie, la Adunarea Generală a ONU. Vizita survine în contextul în care Ahmed al-Sharaa conduce Siria după răsturnarea lui Bashar al-Assad și își afirmă intenția de a reconstrui și reunifica țara.

Nu judecă trecutul liderului sirian

Fost comandant al Al-Qaida, al-Sharaa a fost anterior desemnat „terorist internațional” și se afla pe lista cu recompensă de 10 milioane de dolari, însă Washingtonul a retras această etichetă în decembrie anul trecut. În urmă cu aproape un an, el a preluat controlul asupra Damascului și a început să se distanțeze de trecutul său jihadist.

Trump a comentat asupra trecutului liderului sirian: „Am avut cu toții un trecut greu, dar el a avut un trecut dur. Iar eu cred, sincer, că, dacă nu ai fi avut un trecut greu, nu ai fi avut nicio șansă”.

Trump și Ahmed al-Sharaa

Trump și Ahmed al-Sharaa. Sursa foto Captură video

Un pas diplomativ semnificativ

Întâlnirea a fost și un pas diplomatic semnificativ: Siria a fost de acord să se alăture coaliției conduse de Statele Unite împotriva grupării Statul Islamic. Totodată, Damascul urmează să-și redeschidă ambasada la Washington.

„Statele Unite vor permite Siriei să-și reia operațiunile la Ambasada de la Washington în vederea consolidării luptei împotriva terorismului, securității și cooperării economice”, a declarat un oficial american de rang înalt.

Această vizită marchează prima întreținere oficială între președinții Statelor Unite și Siriei de la proclamarea independenței Siriei față de Franța, în 1946.

