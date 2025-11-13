Trump, glumă neașteptată. L-a întrebat pe președintele Siriei câte soții are
- Emma Cristescu
- 13 noiembrie 2025, 13:14
Președintele american Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe liderul sirian Ahmed al-Sharaa, într-o vizită considerată fără precedent între oficialii celor două țări. În cadrul întâlnirii, Trump i-a oferit cadou un flacon de parfum și a avut un schimb neașteptat de replici legat de viața personală a oaspetelui său.
Trump, cadou pentru liderul sirian
„Iar celălalt este pentru soția ta”, i-a spus Trump, stropind parfumul pe al-Sharaa. La întrebare „Câte soții?”, liderul sirian a răspuns simplu: „Una”. Președintele american a replicat cu umor: „Cu voi, băieți, nu se știe niciodată”.
Aceasta a fost prima întâlnire între cei doi președinți la Washington, după ce s-au mai întâlnit în mai, la Consiliul Cooperării de la Golful Persic, și în septembrie, la Adunarea Generală a ONU. Vizita survine în contextul în care Ahmed al-Sharaa conduce Siria după răsturnarea lui Bashar al-Assad și își afirmă intenția de a reconstrui și reunifica țara.
Nu judecă trecutul liderului sirian
Fost comandant al Al-Qaida, al-Sharaa a fost anterior desemnat „terorist internațional” și se afla pe lista cu recompensă de 10 milioane de dolari, însă Washingtonul a retras această etichetă în decembrie anul trecut. În urmă cu aproape un an, el a preluat controlul asupra Damascului și a început să se distanțeze de trecutul său jihadist.
Trump a comentat asupra trecutului liderului sirian: „Am avut cu toții un trecut greu, dar el a avut un trecut dur. Iar eu cred, sincer, că, dacă nu ai fi avut un trecut greu, nu ai fi avut nicio șansă”.
Un pas diplomativ semnificativ
Întâlnirea a fost și un pas diplomatic semnificativ: Siria a fost de acord să se alăture coaliției conduse de Statele Unite împotriva grupării Statul Islamic. Totodată, Damascul urmează să-și redeschidă ambasada la Washington.
„Statele Unite vor permite Siriei să-și reia operațiunile la Ambasada de la Washington în vederea consolidării luptei împotriva terorismului, securității și cooperării economice”, a declarat un oficial american de rang înalt.
Această vizită marchează prima întreținere oficială între președinții Statelor Unite și Siriei de la proclamarea independenței Siriei față de Franța, în 1946.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.