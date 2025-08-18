Politica Nicuşor Dan, pregătiri pentru vizita în SUA. Întâlnire posibilă cu Donald Trump, în 2026







Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că preşedintele Nicuşor Dan urmează să efectueze o vizită în Statele Unite, cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026, inclusiv o întâlnire cu fostul preşedinte Donald Trump.

Țoiu a mai spus, la TVR Info, că vizita va fi pregătită în contextul participării României la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, dar şi prin întâlniri cu comunităţile româneşti din New York şi Chicago: „O să o anunţăm la momentul respectiv la nivel de calendar, însă pot să o clarific la nivel de agendă. Sunt trei obiective principale: participarea la Adunarea Generală a ONU, întâlnirea cu comunităţile româneşti şi pregătirea vizitei ulterioare, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump”.

Ministrul a abordat şi subiectul resurselor umane din Ministerul Afacerilor Externe, precizând că în prezent sunt scoase la concurs aproximativ 120-130 de posturi în corpul diplomatic, plus posturi pentru personal tehnic şi administrativ, totalizând 180. Ţoiu a subliniat că aceste recrutări nu implică creşterea organigramei sau a presiunii asupra bugetului.

„Noi nu o să creştem bugetul de resurse umane în această perioadă. Ce avem nevoie este să asigurăm un flux de resurse umane care să permită concursul ca principal instrument de acces în Corpul Diplomatic, în ambasade şi consulate”, a explicat ministrul. Ea a mai spus că perioadele fără concursuri, mai ales în timpul pandemiei, au fost compensate prin detaşări temporare, dar cu respectarea criteriilor de performanţă.

Ţoiu a adăugat că metodologia concursurilor a fost publicată în transparenţă, iar termenul de depunere a dosarelor ar putea fi prelungit până în septembrie pentru a facilita participarea candidaţilor. „Vrem ca oamenii să nu se simtă grăbiţi sau excluşi din accesul la această oportunitate”, a explicat ministrul.

În privinţa salariilor, ministrul a menţionat că acestea pornesc de la 3.400 lei net și pot ajunge până la 6.000-8.000 lei net, în funcţie de vechime şi încadrare. Experienţa în organizaţii internaţionale, mediul academic sau instituţii publice centrale este recunoscută, însă pentru alte domenii precum ONG-uri sau sectorul privat cu focus pe externe, recunoaşterea experienţei va fi reevaluată în timp.

„Am vrut să fim transparenţi faţă de intervalul de salarizare, pentru că experienţa concursurilor anterioare a arătat că sunt cazuri în care oamenii iau concursul şi apoi renunţă pentru că nu se potrivesc cu obiectivele lor, inclusiv financiar”, a adăugat Oana Ţoiu.