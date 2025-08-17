Monden Președintele în bocanci. Traseul de vacanță al lui Nicușor Dan, alături de copii. Video







Preşedintele României, Nicuşor Dan, a publicat duminică seara un clip video pe pagina sa oficială de Facebook, în care apar imagini dintr-o excursie montană alături de familia sa. În mesajul care însoţeşte postarea, şeful statului afirmă că cele mai frumoase locuri pe care le-a vizitat împreună cu familia sunt cele din România.

„Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumeţiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”, a transmis preşedintele.

În imaginile publicate, preşedintele Nicuşor Dan apare alături de fiul şi fiica sa, în diverse momente ale excursiei. Potrivit secvenţelor video, acesta i-a arătat fiului său o cascadă, s-a întrecut cu fiica sa până în vârful muntelui şi i-a explicat cum se bea apă direct din izvor.

Clipul surprinde peisaje montane din zona Făgăraşului, cu accent pe traseul spre Fereastra Mare de la Sâmbăta, o zonă cunoscută pentru frumuseţea sa naturală şi pentru popularitatea în rândul iubitorilor de drumeţii.

În mesajul său, preşedintele României a lansat un apel către români, încurajându-i să îşi petreacă vacanţele în ţară: „România are locuri excepţionale, cum este Fereastra Mare de la Sâmbăta, din Făgăraş. Invit pe români să-şi petreacă vacanţele şi în România”.