Actualitate Cum își explică Nicușor Dan absența de la Ziua Marinei: Este un obicei de familie







Președintele României, Nicușor Dan, a explicat într-un interviu pentru Antena 3 CNN că a ales să meargă la slujba de Sfânta Maria de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, ca parte a unui obicei de familie, evitând să anunțe public vizita pentru a nu atrage presa.

De Sfânta Maria, președintele Nicușor Dan și familia sa au participat la slujba oficiată la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în județul Brașov. Șeful statului a explicat că acest gest face parte dintr-un obicei de familie.

„Participam des la slujba de Sfânta Maria împreună cu părinții mei, așa că vizita de anul acesta este o continuare firească a acestui obicei”, a declarat președintele pentru Antena 3.

Mănăstirea se află la mai puțin de 20 de kilometri de Făgăraș, orașul natal al lui Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că nu a făcut public programul deplasării pentru a evita prezența presei. „Am vrut să fie un moment privat, alături de familie”, a precizat acesta.

Nicușor Dan a mai menționat că va rămâne mai mult timp în zonă, însă detaliile programului său vor fi comunicate ulterior.

În aceeași zi, la Constanța au avut loc ceremoniile oficiale dedicate Zilei Marinei Române, la care șeful statului nu a participat. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a confirmat dimineața, înaintea evenimentelor, că președintele nu va fi prezent la festivități.

„Domnul președinte m-a anunțat că nu o să vină la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în țară, va fi alături de români în altă parte, veți vedea pe parcursul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a declarat ministrul Apărării, prezent la Constanța.