Social Ziua Marinei Române, spectacol naval la Constanța. Ilie Bolojan prezent, Nicușor Dan absent







Manifestările dedicate Zilei Marinei Române au adunat vineri, la Constanța, un impresionant număr de participanți: peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave, 25 de ambarcațiuni rapide și aproximativ 20 de aeronave, conform anunțului oficial.

Evenimentul are loc pe faleza din fața Comandamentului Flotei și în zona maritimă adiacentă, unde se desfășoară și secvențe de instruire din cadrul Exercițiului naval întrunit „Forțele Navale Române 2025 – FNR 25”.

Printre navele participante se numără atât cele ale Forțelor Navale Române, cât și ale partenerilor internaționali, cuprinzând „19 nave ale Forțelor Navale, trei ale Gărzii de Coastă, trei ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, două ale Forțelor Navale ale Turciei o fregată și o corvetă, și una a Forțelor Navale ale Bulgariei o fregată”.

În plus, spectacolul maritim este completat de prezența „a trei aeronave ale Aeroclubului României, precum și de zeci de ambarcațiuni civile de tip velier, care vor defila pe mare”.

Programul manifestărilor v-a debuta la ora 10.00 cu ridicarea pavilionului, geacului și marelui pavoaz, însoțită de interpretarea Imnului Național al României de către Muzica Militară a Forțelor Navale și de 21 de salve de tun trase de militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

După alocuțiunile oficialilor și ceremonia religioasă, două remorchere au lansat ancore de flori în memoria eroilor marinari. Un moment așteptat de participanți a fost sosirea simbolică a Zeului Neptun, „la bordul navei de comandament Luceafărul”, care a pătruns printr-o „poartă de apă” formată de două remorchere, marcând deschiderea activităților pe mare.

Tot pe faleză, elevii Școlii Militare de Maiștri Militari au desfășurat „tradiționalele jocuri marinărești”, iar de pe digul de nord din portul turistic Tomis s-au tras focuri de artificii. Toate aceste momente au creat o atmosferă plină de respect pentru tradițiile Marinei Române, care aniversează 165 de ani de existență modernă.

Partea practică a evenimentului a constat în exercițiul naval FNR 25, ce s-a desfășurat până în jurul orei 12.00, cu defilarea navelor, ambarcațiunilor și aeronavelor.

Demonstrativele au inclus „secvențe de inserție a unor elemente de cercetare-diversiune, de respingere a unui atac al aviației inamice, de căutare și atac asupra submarinului inamic, de respingere a desantului maritim”, precum și prezentarea unor misiuni de combatere a migrației ilegale și de căutare și salvare pe mare.

Seara, începând cu ora 20.00, Ziua Marinei Române se va încheia cu o retragere cu torțe a marinarilor militari pe traseul Poarta 1 - Comandamentul Flotei - Piața Ovidiu, acompaniată de Muzica Militară a Forțelor Navale, urmată de un spectacol de focuri de artificii oferit de Primăria Municipiului Constanța. La evenimentele din port a fost prezent și premierul Ilie Bolojan, în timp ce președintele Nicușor Dan nu are programat niciun eveniment public, scrie news.