Luptele dintre Thailanda și Cambodgia se intensifică, iar numărul morților, dar și al persoanelor care și-au părăsit în grabă locuințele de la granița dintre cele două țări este în creștere.

Autoritățile din Cambodgia au anunțat inițial patru morți, apoi au declarat că încă doi civili au fost uciși în focul artileriei thailandeze, ajungându-se la un total de șase victime. Thailanda, la rândul său, raportase anterior că un soldat a fost ucis.

Cele două părți continuă să dea vina pe cealaltă, în cea mai gravă confruntare dintre cele două țări de când au convenit asupra unui armistițiu, în iulie, în baza unui acord de pace mediat inițial de prim-ministrul malaezian Anwar Ibrahim și semnat, până la urmă, în octombrie, în prezența președintelui american Donald Trump.

Între timp, mii de oameni de la granița dintre Thailanda și Cambodgia au fost strămutați din cauza noilor lupte, care au subliniat diviziuni profunde între vecinii din Asia de Sud-Est.

Un purtător de cuvânt al ministerului apărării din Thailanda a susținut că acțiunile militare ale țării respectă dreptul internațional umanitar și că protecția civililor este o prioritate ridicată.

„Acest lucru contrastează puternic cu armele folosite de forțele cambodgiene, care au cauzat pagube vieților și proprietăților civile”, a declarat contraamiralul Surasan Kongsiri într-o conferință de presă de marți dimineață.

„Operațiunile thailandeze se concentrează exclusiv pe ținte militare pentru a reduce capacitatea militară cambodgiană, în timp ce utilizarea armelor de către Cambodgia continuă să fie îndreptată către civili nevinovați, locuri civile și unități medicale, cu intenția aparentă de a provoca haos și panică în rândul populației”, a mai declarat Kongsiri.

„Thailanda își dorește pacea”, a adăugat el. „Dar pacea trebuie să vină odată cu siguranța și securitatea oamenilor”, a încheiat acesta.

Influentul fost premier cambodgian Hun Sen a declarat că forțele cambodgiene au ripostat împotriva Thailandei în atacuri „aseară și în această dimineață”, susținând că au avut „răbdare mai mult de 24 de ore pentru a respecta armistițiul”.

„Forțele noastre trebuie să lupte în toate punctele pe care inamicul le-a atacat”, a declarat Hun Sen pe Facebook.

Iar ministerul Apărării din Phnom Penh spune că forțele thailandeze au deschis focul în provincia de frontieră Banteay Meanchey după miezul nopții de marți, ucigând doi civili care călătoreau pe drumul național.

Patru civili cambodgieni au murit luni în bombardamentele thailandeze din Preah Vihear și Oddar Meanchey, a declarat pentru AFP ministrul informației din Phnom Penh, Neth Pheaktra.