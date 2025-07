Culisele războiului dintre Cambodgia și Thailanda. Ce rol joacă Templul Preah Vihear

Cambodgia și Thailanda și-au împărțit nu doar granițele, ci și o moștenirea culturală profundă, modelată de secole de influențe reciproce. Ceea ce ar fi putut fi o punte de legătură între cele două popoare s-a transformat adesea într-o sursă de conflict și rivalitate.

De la templele antice până la dansurile tradiționale și simbolurile regale, elementele culturale comune au fost revendicate de ambele părți. Dar în loc să fie recunoscute ca parte a unui patrimoniu comun, ele au fost folosite în discursuri naționaliste, amplificând tensiunile.

Astfel, în relațiile dintre Cambodgia și Thailanda, cultura nu joacă doar un rol decorativ sau simbolic. Dimpotrivă, ea este adesea folosită ca instrument diplomatic și politic, fiind strecurată cu grijă în negocieri, declarații oficiale sau poziționări internaționale.

Dincolo de muzică, dansuri sau monumente, ceea ce se află în joc este mai degrabă prestigiul național și modul în care fiecare stat își afirmă identitatea în ochii lumii.

Un exemplu notoriu este templul Preah Vihear, o construcție khmeră impunătoare, aflată la granița dintre cele două țări. Deși în 1962 Curtea Internațională de Justiție a decis că templul aparține Cambodgiei, disputa nu s-a încheiat acolo.

Thailanda a susținut în continuare că o parte din terenul din jur i-ar reveni, ceea ce a generat neînțelegeri persistente și reacții naționaliste în ambele state.

Pentru cambodgieni, Preah Vihear a devenit un simbol al identității naționale și al unei victorii diplomatice importante. Este adesea prezentat în presă și în discursurile publice ca dovada unei moșteniri culturale pe care Cambodgia a reușit să o protejeze în fața presiunilor externe.

De cealaltă parte, mulți thailandezi privesc templul ca pe o pierdere dureroasă, cu încărcătură simbolică, ceea ce a alimentat nemulțumirea și protestele din anii următori.

Decizia UNESCO de a include templul Preah Vihear pe lista Patrimoniului Mondial a generat reacții tensionate în Thailanda, unde numeroși protestatari și-au exprimat opoziția față de această măsură.

Protestele au fost motivate de temerile că recunoașterea internațională a templului ar consolida revendicările teritoriale ale Cambodgiei asupra unei regiuni aflate în dispută la granița dintre cele două țări.

Pentru o parte a opiniei publice thailandeze, această decizie a fost percepută ca o amenințare la adresa suveranității naționale. Manifestațiile au atras atenția asupra sensibilității cu care este privită moștenirea culturală în contextul relațiilor bilaterale.

Între 2008 și 2011, zona a fost scena unor confruntări armate, soldate cu victime și evacuări ale localnicilor de pe ambele părți ale graniței.

Deși ar putea fi un spațiu al cooperării culturale și al reconcilierii, templul Preah Vihear a fost transformat într-un teren al revendicărilor politice și al ambițiilor naționaliste. În loc să unească prin moștenirea sa comună, patrimoniul istoric ajunge, în acest context, să divizeze.

Deși ambele țări participă la inițiative regionale care încurajează cooperarea culturală, cum ar fi cele promovate de ASEAN, în realitate, rivalitatea se menține chiar și în domenii aparent pașnice. Orice proiect comun, fie el expoziție, festival sau colaborare turistică, este atent monitorizat, iar suspiciunile privind „aproprierea” sau „revendicarea” unor elemente culturale apar frecvent.

În Cambodgia, autoritățile evocă frecvent patrimoniul național în discursurile oficiale pentru a întări coeziunea și legitimitatea în fața publicului intern, mai ales când relațiile externe sunt tensionate.

În Thailanda, moștenirea istorică este adesea invocată pentru a sublinia statutul său regional și continuitatea sa culturală, sugerând uneori o poziție de superioritate față de vecini.

🚨 Tensions explode on the Thailand-Cambodia border: Fighter jets, artillery fire, and mass evacuations.

A historic land dispute turns dangerous — China offers to mediate.#Thailand #combodia pic.twitter.com/gwApohAEn8

— PulseOfGlobe (@PulseGlobeX) July 24, 2025