Pensiile vor întârzia în ianuarie 2026. De când se plătește CASS și ce se întâmplă cu indexarea

Luna ianuarie 2026 vine cu vești mai puțin bune pentru pensionari: banii nu vor mai ajunge la timp, iar așteptata majorare de 7% nu va mai fi aplicată. În plus, mulți dintre beneficiari vor continua să plătească contribuția pentru sănătate.

În ianuarie 2026, pensiile vor fi livrate cu întârziere. Deși, în mod obișnuit, distribuirea începe pe 1 ale lunii, începutul de an aduce o serie de zile nelucrătoare care blochează calendarul plăților.

Data de 1 ianuarie este zi liberă legală, iar instituțiile publice și Poșta Română nu funcționează. Nici pe 2 ianuarie nu se lucrează în multe structuri, iar apoi urmează weekendul din 3–4 ianuarie. În aceste condiții, distribuirea poate începe abia luni, 5 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că pensionarii care primesc banii prin poștă vor intra în posesia lor mai târziu decât de obicei.

Nici persoanele care primesc pensia pe card nu scapă de decalaje. Conform calendarului anunțat, sumele vor fi virate în conturi luni, 12 ianuarie 2026. Cei care primesc prima pensie vor fi plătiți chiar mai târziu, între 13 și 17 ianuarie, urmând ca din februarie programul să revină la normal.

În plus, indexarea de 7% nu se va mai aplica în anul 2026, contrar așteptărilor multor vârstnici. Pentru cei cu venituri mici, întârzierea sumelor nu înseamnă doar disconfort, ci poate crea dificultăți în plata facturilor sau a medicamentelor după perioada sărbătorilor.

„Trebuie avut în vedere și soluția asta și trebuie avut în vedere orice soluție pentru creșterea veniturilor pensionarilor, mai ales acelor cu venituri mici. Avem acest mecanism, 800 de lei, stabilit la începutul anului și din care au mai rămas de plătit pensionarilor 400 de lei în decembrie, pensionarilor sub 2.574 de lei, cred că era pragul. Ei bine, acești bani există, vor fi dați o dată cu pensia în luna decembrie. Un astfel de mecanism, util, parțial, în 2025, ar trebui gândit și pentru 2026″, a spus ministrul Muncii, Florin Manole, pentru Adevărul.

Deși legea prevede indexarea la 1 ianuarie, ministrul susține că înghețarea pensiilor este constituțională. În ultimul an, pierderea de putere de cumpărare ar fi ajuns la circa 19%, ceea ce se traduce prin aproximativ 535 de lei mai puțin lunar pentru fiecare pensionar, din cauza lipsei indexării la 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2026.

Potrivit Legii 141/2025, pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei vor continua să achite contribuția la sănătate până în decembrie 2027, reținerea fiind operată automat de casele de pensii. Măsura nu se aplică tuturor: doar partea care depășește pragul de 3.000 de lei este afectată.

Pe lângă CASS, se aplică și impozitul de 10% pentru suma ce depășește același plafon. Cei care încasează sub 3.000 de lei nu plătesc nici contribuție la sănătate, nici impozit, iar sumele rămân neschimbate.