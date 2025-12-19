Un alpinist român a murit în timpul unei expediții pe un vulcan din Chile

Un alpinist român, în vârstă de 57 de ani, a murit în timpul unei expediții pe vulcanul Nevado Ojos del Salado din regiunea Atacama, cel mai înalt vulcan activ din lume. Echipele speciale ale carabinierilor chilieni au încercat să recupereze trupul dintr-o zonă extrem de dificilă, potrivit Meganoticias.

Incidentul a fost semnalat autorităților din Chile miercuri seara, după ce bărbatul s-a prăbușit în timpul coborârii, la o altitudine de aproximativ 6.540 de metri.

Potrivit informațiilor furnizate de Carabineros, alpinistul făcea parte dintr-un grup de patru cetățeni români care participau la o expediție autorizată. Însoțitorii au încercat să îl resusciteze, însă manevrele nu au reușit, potrivit publicației Meganoticias.

Din cauza altitudinii și a terenului periculos, aceștia au reușit să coboare trupul doar câțiva metri, după care au coborât pentru a cere ajutor. Echipele GOPE, structura specializată a Carabinierilor din Chile, au urcat în cursul nopții până la tabăra de bază, unde au discutat cu membrii expediției.

„Imediat a existat o comunicare cu procurorul pentru a solicita intervenția personalului specializat, care a reușit să urce în jurul orei 22:00 și a discutat cu trei cetățeni străini, de naționalitate română, aflați în tabăra de bază”, a anunțat Marcelo Ramírez, locotenent-colonel.

Operațiunea de recuperare a fost reluată joi dimineață, cu intervenții succesive, din cauza riscurilor majore de la acea altitudine.

Tras arduo ascenso hasta los 6.520 metros de altura sobre el nivel mar, debió llegar Carabineros GOPE Atacama y rescatistas de la zona, para bajar el cuerpo del excursionista de nacionalidad rumana, fallecido luego de hacer cumbre en el volcán Ojos del Salado. #OrdenyPatria pic.twitter.com/waG4qF44MS — Carabineros Atacama (@CarabIIIRegion) December 19, 2025

Autoritățile au transmis că grupul era format din patru cetățeni români: victima, un ghid montan în vârstă de 62 de ani, un bărbat de 50 de ani și o femeie de 54 de ani.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că aceste persoane erau patru membri ai unei echipe românești: persoana decedată, în vârstă de 57 de ani, un ghid român de 62 de ani, un bărbat adult de 50 de ani și o femeie de 54 de ani - toți de origine română”, a anunțat Ramírez.

Expediția a fost anunțată autorităților chiliene, conform procedurilor în vigoare. „Această excursie s-a desfășurat în mod regulamentar și, din păcate, a avut loc acest episod tragic, despre care alpiniștii de mare altitudine știu că se poate întâmpla”, a mai afirmat colonelul.