Operațiunea Coana Justițica. Utilii și Civilii, față în față cu Reacțiunea

Frumoasă operațiune vedem zilele astea: ce taxe mai mari, ce încetinire economică, ce șpăgi pentru audiențe la premier, ce dosare de milioane pentru demisionarul de la Apărare, ce criză a apei potabile și menajere, ce drone sau război la graniță?

Înaltele comandamente morale si supremele instanțe deontologice au decretat: toți prostovanii în piață la girafă, să apere documentarul Recorder, finanțat și de așa-numitul "rege al păcănelelor".

Fizica cuantică e aici, continuumul spațiu-timp s-a strâns în Victoriei, unde Șora și Amza (al doilea, cu delegație lăsată Oanei) coexistă cu Manole, Chirilă sau Ceaușescu. Autorul manualului de cercetare-diversiune ar fi invidios.

1.⁠ ⁠Justițiabilului cu dosarul aflat în cameră preliminară la Curtea de Apel București. Gurile rele spun că răspunde la numele de Florică și că s-ar fi ocupat cu optimizările.

2.⁠ ⁠Lui nea Ilie, pentru consolidare de partea forțelor binelui (de aici și atacul inutil și ușor retard la cel mai bun ministru liberal din ultimii mult prea mulți ani, Cătălin Predoiu).

3.⁠ ⁠USR-ului, care scapă de povara scandalurilor de incompetență și se poate replia, făcând ce știe mai bine: circ huliganic inept și mobilizare online pentru noul proletariat cu trotinetă.

Ei bine, pare-se că mai ales judecatorii s-ar fi săturat de șaua Securității și au preluat hățurile propriului destin. Pentru asta, au beneficiat de legile bune întocmite de același Predoiu și validate de toți partenerii externi (doar așa am scăpat de MCV și am intrat in Schengen, ba chiar ni se ridicaseră și vizele de SUA, până când Rețeaua anti-Trump a decis să ne salveze iar, de data asta cu inadecvata sosie a lui Chaplin în dealul Cotrocenilor).

Totodată, și motivația a fost fără precedent: s-au săturat de santaje și filaje (fosta șefă ICCJ ar fi fost înregistrată inclusiv în lift). Avem, deci, de câțiva ani, un sistem de justiție care se reglează în interiorul propriului corp profesional, temperând majoritatea influențelor politice și ale serviciilor.

Ce au vrut dintotdeauna: controlul. Și e ușor să impui din nou stăpâniri sorosito-ONG-isto-fasciste prin marile parchete, ca să joci politic, prin șantajul dosarelor, mai ales după câteva luni în care ai instrumentat ura împotriva întregului corp profesional. Asta ca să înțelegem campania pentru denigrarea tuturor magistraților, cu o temă sensibilă pentru popor, dar irelevantă pentru buget.

Aceleași voci care "apărau Justiția" de asaltul ciumei roșii micționează azi pe Constituție, pe separarea puterilor în stat și, de fapt, pe toate lozincile asumate ani de zile.

Deloc surprinzător e că celebrul film artistic nu a abordat și teme la fel de arzătoare, precum abuzurile, uciderea unor nealiniați, precum răposatul Stan Mustață, sau a unor victime colaterale, precum profesorul Mencinicopschi. De familiile distruse nu mai zic nimic, nici de miile de achitări pentru că "fapta nu exista".

În cel mai rău moment internațional din 1914 până azi, România e sfâșiată irațional între adepții diferitelor curente: populismul mistic georgisto-aurist, fascismul salvator nicușorist și bălteala partidelor vechi, incapabile să se relegitimeze sau măcar să tempereze elanul extremismelor.

Rămâne de văzut dacă numărul proștilor manipulabili rămâne același ca la Colectiv, OUG13 sau 10 august. Și dacă operațiunea menită să relanseze cătușiada televizată va avea succes.

Până atunci, pare că războiul hibrid al Rusiei - război care ni l-a instalat pe olimpic la Cotroceni - e destul de eficient în continuare. Cred că bătrânul Soroș n-a mai cheltuit de mult nimic în incintă. Mințile subțiri sunt deja dresate, iar destabilizarea e finanțată de la Răsărit.