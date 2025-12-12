Flavius Nedelcea și foștii șefi ANPC, trimiși în judecată de DNA. Acuzațiile din dosar

Direcția Națională Anticorupție l-a trimis în judecată pe Flavius Nedelcea, fost secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, alături de Sebastian Ioan Hotca, fost vicepreședinte ANPC cu atribuții de președinte, Paul Silviu Anghel, director în cadrul ANPC, și Elena Mirela Vasile, în dosarul privind presupuse abuzuri în serviciu și presiuni pentru mutări ilegale de personal. Cauza a fost înregistrată la Curtea de Apel București.

Potrivit comunicatului DNA, fostul secretar de stat din Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Flavius Nedelcea, este trimis în judecată pentru abuz în serviciu în formă continuată. Alături de acesta, în același dosar vor fi judecați Sebastian Ioan Hotca, fost vicepreședinte al ANPC cu atribuții de președinte, Paul Silviu Anghel, director în cadrul instituției, și Elena Mirela Vasile.

„Cu toate că ocupase funcția de comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12.2024 – 31.12.2024), șase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcția de conducere respectivă, pe o funcție de șef serviciu în cadrul A.N.P.C.”

În cauză, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are calitatea de parte vătămată, alături de Isabelle Videscu, comisar-șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin. Dosarul a fost repartizat Curții de Apel București – Secția I Penală, urmând să fie stabilit primul termen de judecată.

Conform rechizitoriului, Flavius Nedelcea, reținut în luna septembrie, este acuzat că ar fi exercitat presiuni asupra conducerii ANPC pentru a determina schimbarea din funcție a șefei Protecției Consumatorilor Caraș-Severin, mutare apreciată de procurori ca fiind nelegală.

Anchetatorii arată că, în intervalul octombrie 2024 – ianuarie 2025, Sebastian Ioan Hotca ar fi dispus, „la instigarea inculpatului Nedelcea Constantin Flavius”, mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcția de conducere deținută încă din 2014, deși legea permite astfel de măsuri doar în interesul instituției.

DNA susține că mutările temporare ar fi fost dispuse succesiv pe mai multe perioade: două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12 – 31.12.2024) și șase luni (09.01 – 08.07.2025). În realitate, scopul ar fi fost eliberarea funcției pentru o altă persoană angajată în ANPC în anul 2023, descrisă de procurori drept „dorita/agreată de factori politici”.

Într-un alt episod reținut de anchetatori, la data de 29 august 2024, directorul general al Direcției de Control din ANPC, Paul Silviu Anghel, ar fi exercitat „acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni” asupra aceleiași persoane, cu scopul de a o determina să renunțe la funcție și să rămână în concediul pentru creșterea copilului.

Totodată, DNA menționează că, la 8 septembrie 2025, Flavius Nedelcea, care ulterior ar fi ales să colaboreze cu procurorii, ar fi avertizat un posibil participant în dosar „în scopul îngreunării cercetărilor”.

„În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituției, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcția respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 și care ar fi fost dorit/agreat de factori politici.”

„Pentru atingerea scopului urmărit, la data de 29 august 2024, inculpatul Anghel Paul Silviu (…) ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută.”

În baza legislației aplicabile, Sebastian Hotca urmează să fie destituit prin semnătura premierului Ilie Bolojan, iar Paul Anghel este așteptat să își prezinte demisia. Ambii vor fi suspendați din funcții începând cu data de 15 decembrie, având în vedere că ziua de vineri a fost nelucrătoare.

După anunțul privind trimiterea în judecată, Paul Anghel a publicat pe Facebook un mesaj în care contestă acuzațiile și invocă respectarea prezumției de nevinovăție:

„Având în vedere faptul că în cauza instrumentată de către Direcția Națională Anticorupție structura teritorială Timișoara s-a dispus trimiterea în judecată a mea precum si a altora din cadrul conducerii #ANPC, fac urmatoarele precizari publice:

Ținând seama că prin încheierea pronunțată de către Curtea de Apel București dreptul de a exercita funcția a fost păstrat și nu s-a considerat a fi o văduvire a interesului public, trebuie să avem în vedere că în ipoteza în care intervine achitarea inculpatului tot statul român este cel care trebuie să plătească atât prejudiciile de imagine cat și prejudiciile materiale pricinuite de o trimitere în judecată pe care o consideram injustă. Injustețea măsuri ESTE dată chiar de propriile probe pe care parchetul DNA și-a construit rechizitoriul.

Prezumpția de nevinovăție nu este doar un principiu juridic. Este o formă de dreptate care ține oamenii drepți atunci când sunt puși la încercare. Astăzi sunt trimis în judecată pentru fapte de care nu mă consider vinovat. Nu mă ascund și nu fug. Voi dovedi adevărul în fața instanței, cu fruntea sus”.

Cauza va fi judecată de Curtea de Apel București, instanța competentă să analizeze acuzațiile de abuz în serviciu, constrângere morală și instigare la mutări considerate ilegale în cadrul ANPC. DNA subliniază că trimiterea în judecată reprezintă o etapă procedurală a procesului penal și nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.