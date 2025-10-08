Flavius Nedelcea, acuzat de DNA de amenințări la adresa șefei CJPC Caraș-Severin

Secretarul de stat Flavius Nedelcea, alături de senatorul PSD Luca Mălăiescu, președintele ANPC Sebastian Hoțca și directorii Paul Anghel și Vasile Mirela, sunt acuzați că au exercitat presiuni și amenințări asupra șefei CJPC Caraș Severin, V.I.C., pentru a o forța să renunțe la funcție și să facă loc unui candidat politic. Funcționara a relatat pentru prima dată calvarul trăit în fața anchetatorilor DNA .

În august 2024, șefa CJPC, care revenea după concediul de creștere a copilului, a fost chemată la sediul ANPC din București de președintele Sebastian Hoțca și de directorii Paul Anghel și Vasile Mirela. În timpul întâlnirii, funcționarei i s-a cerut să renunțe la revenirea în funcția de conducere pentru a face loc preotului Marcian-Mihai Costina, susținut de factori politici locali.

Senatorul PSD Luca Mălăiescu s-a prezentat la domiciliul femeii, insistând asupra „ordinului de partid” de a retrage cererea de revenire. Funcționara a declarat că secretarul de stat Nedelcea ar fi fost cel care a indicat explicit că, în caz de refuz, va fi detașată la Botoșani, la sute de kilometri de familie și copii.

În 29 august 2024, V.I.C. a fost chemată din nou la sediul ANPC, unde Hoțca a sugerat „ar fi bine” să amâne revenirea după alegeri. Când funcționara a refuzat, Anghel și Vasile Mirela au reiterat că va fi mutată forțat. V.I.C. a acceptat temporar mutarea într-o funcție de șef serviciu la ANPC București, pentru a evita separarea de cei doi copii.

DNA Timișoara a dispus acțiuni penale, astfel Nedelcea a fost reținut pentru instigare la abuz în serviciu, iar Hoțca și Anghel se află sub control judiciar pentru abuz și șantaj, cu interdicția de a comunica cu persoana vătămată și de a-și exercita atribuțiile la ANPC.

Anchetatorii au constatat că, intre octombrie 2024 și ianuarie 2025, mutările funcționarei V.I.C. au fost decise exclusiv pentru interese politice și personale, încălcând legea care permitea transferul doar „în interesul instituției”.

Pe 8 septembrie, inculpatul Constantin Flavius Nedelcea, care ar fi hotărât să coopereze cu autoritățile judiciare pentru elucidarea completă a cazului, ar fi alertat unul dintre posibilii implicați, cu intenția de a îngreuna desfășurarea anchetei.