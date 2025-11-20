Vulcanul Semeru din Indonezia a erupt violent de 10 ori. Sute de persoane au fost evacuate de urgență

Autoritățile din Indonezia au evacuat joi peste 900 de persoane după ce vulcanul Semeru, situat pe insula Java, a erupt violent de 10 ori, proiectând lavă și roci la distanțe de până la 13 kilometri, potrivit NBC News.

Aproximativ 170 de alpiniști blocați într-o zonă de camping lângă lacul de la poalele vulcanului sunt escortați în siguranță de echipele de salvare, a declarat Septi Wardhani, reprezentant al parcului național Semeru. Operațiunea continuă pentru a asigura retragerea tuturor vizitatorilor în siguranță.

Erupția de miercuri a vulcanului Semeru a fost una dintre cele mai puternice din ultimii ani, expulzând nori masivi de cenușă. Lava și fragmentele de rocă au fost proiectate pe o distanță de până la 13 kilometri distanță de crater. Oficialii au menținut nivelul de alertă la maxim.

Imagini difuzate de agenția de vulcanologie a Indoneziei arată un nor dens și fierbinte de cenușă care se ridică din crater și acoperă versanții vulcanului. Autoritățile monitorizează în continuare evoluția activității vulcanice.

Semeru, care se înalță la 3.676 de metri, este unul dintre cei aproximativ 130 de vulcani activi ai Indoneziei, situată pe „Cercul de Foc al Pacificului”, o zonă cu activitate seismică intensă. Vulcanul este monitorizat constant de autorități.

Ultima erupție majoră a vulcanului a avut loc în decembrie 2021, când cel puțin 51 de persoane și-au pierdut viața, iar satele din apropiere au fost acoperite complet de cenușă. Recent, vulcanul Sakurajima din sudul Japoniei a erupt, aruncând cenușă și fum la peste 4.400 de metri altitudine.