International

Alertă în Japonia. Căderi de cenușă în urma unei erupții vulcanice

Comentează știrea
Alertă în Japonia. Căderi de cenușă în urma unei erupții vulcaniceSursa foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Agenţia meteorologică din Japonia a emis duminică un avertisment privind căderi de cenuşă în sudul Japoniei, după ce un vulcan a erupt în cursul dimineţii, potrivit AFP.

Vulcanul Sakurajima din sudul Japoniei a erupt fără pagube raportate

Sakurajima, unul dintre cei mai activi vulcani ai Japoniei, situat în departamentul Kagoshima, a erupt înainte de răsărit, aruncând cenuşă şi fum la peste 4.400 de metri altitudine, potrivit Agenţiei Meteorologice Japoneze (JMA).

„Nu au fost semnalate pagube. Vă rugăm să luaţi măsuri pentru a vă proteja de cenuşă” au transmis oficialii japonezi

Un oficial local a declarat pentru AFP că, de la eruptie, nu au fost semnalate pagube, iar autorităţile continuă monitorizarea zonei pentru a evalua eventuale riscuri pentru populaţie.

Cum a ajuns Tamaș în Bamboo și nu în Brazilia. Tot cu B începe”
Cum a ajuns Tamaș în Bamboo și nu în Brazilia. Tot cu B începe”
Pe fondul declinului rural, școlile dispar de la sate. O nouă provocare pentru clasa politică
Pe fondul declinului rural, școlile dispar de la sate. O nouă provocare pentru clasa politică

Meteorologii au emis o avertizare privind căderi de cenuşă de intensitate „moderată în Kagoshima şi Miyazaki

Meteorologii au emis o avertizare privind căderi de cenuşă de intensitate „moderată” în departamentele Kagoshima şi Miyazaki, după eruptia vulcanului Sakurajima.

Vulcanul Sakurajima din Japonia

Sursa foto: X.com

Agenţia a recomandat locuitorilor să folosească umbrele sau măşti pentru protecţie și să conducă cu viteză redusă, pentru a evita incidentele cauzate de cenuşă. „Vă rugăm să luaţi măsuri pentru a vă proteja de cenuşă, folosind de exemplu umbrele sau măşti, şi să conduceţi cu viteză redusă”, a fost mesajul agenţiei meteo transmis către locuitorii din zonele afectate.

Japonia, o țară cu numeroși vulcani activi

Japonia este casa unor numeroși vulcani activi, inclusiv Sakurajima, o destinație turistică importantă, care degajă frecvent cenușă și fum. În prezent, accesul în zonă acestui vulcan este limitat de autorități.Ţara se află pe centura de foc a Pacificului, unde se produc o mare parte din seismele şi eruptiile vulcanice la nivel mondial.

În cea mai recentă erupție a vulcanului Sakurajima, unul dintre cei mai activi vulcani din Japonia, bucăți mari de rocă au ajuns până la a cincea stație, fără a fi înregistrate curgeri piroclastice, iar nivelul de alertă rămâne la trei, menținând restricțiile de acces. Vulcanul, legat de peninsula Osumi de pe insula Kyushu, era odată o insulă, dar o curgere de lavă din 1914 a creat o legătură terestră cu peninsula.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:09 - Cum a ajuns Tamaș în Bamboo și nu în Brazilia. Tot cu B începe”
18:59 - Trupele lui Putin, presiuni tot mai mari pe front. Cât de mult a avansat Rusia în ultimele luni
18:53 - Fitness cu AI. Antrenor personal digital, ultima modă
18:50 - O adolescentă din București, lovită și jefuită într-un lift. Agresorul are 50 de ani
18:40 - Pe fondul declinului rural, școlile dispar de la sate. O nouă provocare pentru clasa politică
18:31 - Parlamentul European introduce procedura de vot prin delegați. Cine sunt europarlamentarii care o vor putea aplica

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale