Cel mai mare incendiu din Japonia din ultimele decenii mistuie 170 de case în Ōita

Un incendiu de amploare a izbucnit marți seara în orașul Ōita, situat pe insula Kyushu din sud‑vestul Japoniei, și a continuat să mistuie cartierul până miercuri, provocând distrugeri majore, evacuarea a peste 170 de persoane și moartea unei persoane.

Autoritățile locale și forțele de intervenție au mobilizat sute de pompieri, vehicule de intervenție și elicoptere militare pentru a controla flăcările într-un context de vânt puternic, iar cauza incendiului este, deocamdată, investigată.

Incendiul a început în jurul orei 17:40 (ora locală) în cartierul Saganoseki din Ōita, un sector rezidențial situat lângă un port de pescuit, conform relatărilor autorităților.

Vânturile puternice au contribuit la propagarea rapidă a focului către zonele adiacente, inclusiv spre o pădure din apropiere.

Potrivit Agenției pentru Gestionarea Situațiilor de Dezastru (FDMA), suprafața afectată de flăcări este de aproximativ 4,9 hectare (echivalentul a 12 acri).

Peste 170 de case au fost avariate sau complet distruse în urma incendiului.

În plus, sute de gospodării au rămas fără energie electrică; autoritățile locale au raportat că aproximativ 260‑300 de locuințe erau fără curent miercuri după-amiază.

Autoritățile prefecturii Ōita au anunțat că un bărbat de aproximativ 76 de ani este dat dispărut, iar apoi un corp a fost găsit, existând posibilitatea să fie al persoanei dispărute.

O femeie în jurul vârstei de 50 de ani a suferit răni ușoare, fiind transportată la spital, probabil din cauza inhalării de fum.

În total, între 170 și 175 de persoane au fost evacuate din zonă și găzduite în adăposturi temporare, potrivit autorităților locale. oab.co.jp

Pentru stingerea incendiului, au fost mobilizate mai mult de 200 de pompieri și un număr semnificativ de vehicule de pompieri.

De asemenea, Forțele de Autoapărare japoneze (armata) au trimis două elicoptere UH‑1 pentru a sprijini eforturile de stingere și evaluare a situației de la aer.

Chiar și la aproximativ 20 de ore după declanșare, incendiul nu era complet sub control, semnalând dificultățile pe care le întâmpină echipele de intervenție, mai ales din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Autoritățile au anunțat că investighează cauza izbucnirii incendiului, precum și modul în care s-a propagat într-un timp relativ scurt.

Agenția pentru Gestionarea Situațiilor de Dezastru (FDMA) sunt printre instituțiile implicate în cercetare.

Prim‑ministrul Sanae Takaichi a transmis un mesaj de compasiune pentru persoanele afectate și a promis „să ofere sprijin maxim în colaborare cu autoritățile locale”.

Pe plan local, prefectura Ōita examinează și coordonează sprijinul necesar pentru familiile evacuate și pentru persoanele ale căror locuințe au fost distruse.

O rezidentă evacuată a declarat pentru Kyodo News Agency că a fugit „fără foarte multe lucruri” pentru că incendiul “s‑a răspândit într‑o clipă”.

Un alt locuitor a povestit celor de la OAB (post local de știri) că a văzut „flăcări roșii care se ridicau peste case, iar norii de fum au învăluit zona.”

Acest incendiu este considerat unul dintre cele mai grave urbane din Japonia recente.

Conform unor rapoarte, este „cel mai amplu incendiu urban din Japonia în aproape 50 de ani”, raportat la numărul de clădiri afectate.

De asemenea, incidentul ridică semne de întrebare legate de riscurile pe care le implică locuirea în zone rezidențiale dens construite, mai ales în regiuni supuse vânturilor puternice și apropiate de zone forestiere, și asupra necesității consolidării capacității de răspuns în situații de urgență.