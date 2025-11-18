Stradă închisă în Sectorul 3 după lucrări neautorizate ordonate de Negoiță peste magistrala de gaze

Comitetul pentru Situații de Urgență a decis închiderea unui tronson al străzii Brățării, după ce Primăria Sectorului 3 a construit drumuri peste conductele Transgaz fără avize și cu materiale improprii. Prefectul Andrei Nistor avertizează că există risc real de tasare și explozie.

Comitetul pentru Situații de Urgență al Capitalei a hotărât închiderea unui tronson al străzii Brățării, în Sectorul 3, după ce primăria condusă de Robert Negoiță nu a prezentat autorizațiile de construire necesare pentru drumurile amenajate peste una dintre magistralele de gaze ale Transgaz. Anunțul a fost făcut de prefectul Capitalei, Andrei Nistor, într-o intervenție la Digi24.

Închiderea vizează segmentul dintre sensul giratoriu de la intersecția cu strada Gura Făgetului și intersecția cu Drumul Gura Putnei. Măsura ar urma să intre în vigoare în zilele următoare, în funcție de evaluările finale ale autorităților.

Prefectul a explicat că această zonă este deosebit de problematică deoarece conducta de gaze se află imediat sub carosabil, iar traficul intens, inclusiv al vehiculelor grele, poate genera riscuri majore de deteriorare.

Contactat de Buletin de București, Andrei Nistor a spus că situația este agravată de modul în care strada a fost construită. În locul materialelor de construcție standard, ar fi fost folosită umplutură din gunoaie, ceea ce face ca structura drumului să fie instabilă.

„Situaţia este mult mai problematică, pentru că, din câte se pare, la construcţia drumului s-au folosit gunoaie. Acestea se tasează în timp, faţă de materialele de construcţie clasice”, a declarat prefectul.

În prezent, măsura de închidere afectează doar trei proprietari care au locuințe în zonă, însă problema este considerată una urgentă din cauza riscurilor structurale. ISU verifică scenarii în care mașinile de tonaj mare pot evita zona în caz de urgență, astfel încât să fie prevenite incidente pe magistrala de gaze.

Strada Brățării nu este singura afectată. Potrivit prefectului și documentelor apărute în ultimele luni, mai multe străzi din zona de est a Capitalei au fost asfaltate direct peste conductele Transgaz, fără avize și fără autorizații de construire.

Printre acestea se află Drumul Gura Solcii, Gura Vlădesei, Drumul Gura Făgetului, Drumul Gura Căliței, Drumul Gura Putnei, Drumul Gura Sărății, Drumul Gura Călmățui, Drumul Gura Arieșului, Drumul Gura Racului și Drumul Balta Plopului.

Multe dintre aceste drumuri au fost amenajate pentru a deservi ansamblurile imobiliare dezvoltate în ultimii zece ani în zona Brățării, o zonă în plină expansiune imobiliară.

Confirmarea oficială a venit recent, după ce deputatul PNL Andrei Baciu a solicitat Transgaz un punct de vedere oficial. Compania de stat care administrează rețeaua de transport al gazelor a transmis în scris că Primăria Sectorului 3 a realizat lucrările „în mod nelegal, fără autorizaţie de construire și fără a deține avizul obligatoriu”.

În document se menționează:

„Circulaţia rutieră și construcţiile deasupra conductelor generează riscuri privind integritatea mecanică, prin vibrații, suprasarcini și posibile deteriorări ale stratului de protecţie, ceea ce poate conduce la pierderi de etanșeitate, fisuri sau scurgeri de gaze, cu risc de explozie sau incendiu.”

Transgaz mai arată că Primăria Sectorului 3 este obligată să refacă lucrările conform legislației, inclusiv prin readucerea terenului la starea inițială și montarea echipamentelor de protecție necesare.