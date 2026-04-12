Două femei, arestate în Indonezia sub acuzația de blasfemie. Un videoclip viral a declanșat reacții în lanț

Autoritățile din Indonezia au anunțat reținerea a două femei suspectate de blasfemie, după ce un videoclip distribuit masiv pe rețelele sociale a stârnit indignare publică, potrivit The Straits Times.

Cazul readuce în atenție modul în care legislația strictă privind religia este aplicată în această țară, cunoscută pentru diversitatea sa confesională, dar și pentru sensibilitatea față de subiectele religioase.

Potrivit informațiilor, cele două femei au fost arestate în cursul acestei săptămâni în provincia Banten, situată în vestul insulei Java. Identitatea și vârsta acestora nu au fost făcute publice de autorități.

Subiectul investigației din Indonezia: un jurământ controversat

Incidentul care a dus la arestare a avut loc miercuri, în localitatea Lebak, aflată la aproximativ 140 de kilometri de capitala Jakarta. Potrivit poliției, o dispută între o proprietară de salon de înfrumusețare și o clientă a degenerat într-o situație extremă.

Proprietara a acuzat clienta că i-ar fi furat bunuri. În contextul în care aceasta a negat acuzațiile, femeia i-ar fi cerut să își dovedească nevinovăția printr-un jurământ neobișnuit: să calce pe un exemplar al Coranului. Momentul a fost filmat și ulterior distribuit online.

„Persoana care a călcat pe Coran și cea care i-a cerut să jure și-au recunoscut amândouă faptele. Poliția le-a reținut”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Banten, Maruli Ahiles Hutapea.

Legea blasfemiei și consecințele legale

Cele două femei riscă pedepse de până la cinci ani de închisoare, în baza legislației indoneziene privind blasfemia. Aceasta interzice orice declarații sau acțiuni considerate ofensatoare la adresa celor șase religii oficial recunoscute în țară: islamul, protestantismul, catolicismul, hinduismul, budismul și confucianismul.

Legea este aplicată în mod frecvent în cazuri considerate sensibile din punct de vedere religios, iar autoritățile tratează astfel de situații cu maximă seriozitate, în contextul unei societăți în care religia joacă un rol central.

Reacții publice din Indonezia și controverse persistente

Distribuirea videoclipului pe platformele sociale a generat reacții puternice din partea utilizatorilor, mulți exprimându-și indignarea față de gestul surprins în imagini. Cazul a atras, totodată, atenția organizațiilor pentru drepturile omului, care critică de mai mult timp modul în care legislația privind blasfemia este utilizată.

Aceste organizații susțin că legea este uneori aplicată în mod disproporționat și poate fi folosită pentru a viza anumite grupuri sau indivizi, în special în contexte tensionate.

Precedente notabile și contextul național

Cazul actual nu este singular în peisajul juridic indonezian. În 2017, fostul guvernator al Jakartei, Basuki Tjahaja Purnama, a fost condamnat la aproape doi ani de închisoare în urma unor acuzații de blasfemie, într-un proces intens mediatizat.

Mai recent, în 2024, un comediant a primit o pedeapsă de șase luni de detenție după ce a făcut o glumă referitoare la prenumele musulman Muhammad, caz care a reaprins dezbaterea privind limitele libertății de exprimare.

Indonezia este statul cu cea mai numeroasă populație musulmană din lume, având peste 240 de milioane de credincioși. În acest context, orice incident perceput ca ofensator la adresa religiei poate genera reacții rapide atât din partea societății, cât și a autorităților.

