Inundații în județul Vrancea. Salvări cu barca, evacuări preventive și mobilizare masivă a forțelor de intervenție

Inundațiile din județul Vrancea au mobilizat forțe de intervenție, au dus la evacuări preventive și la emiterea unui mesaj RO-ALERT din cauza riscului iminent pe râul Putna.

Județul Vrancea s-a confruntat cu o situație de urgență generată de creșterea rapidă a debitului râului Putna. În comuna Garoafa, în zona localității Făurei, o persoană a rămas izolată în urma viiturii. Aceasta a fost recuperată în siguranță de pompierii militari, cu ajutorul unei bărci pneumatice.

Situația s-a desfășurat pe fondul unor fenomene hidrologice intense, care au afectat mai multe zone din județ și au impus mobilizarea amplă a forțelor de intervenție.

Pe fondul avertizărilor transmise de Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea a fost identificat un risc iminent de inundații pe râul Putna, în special în localitățile Biliești și Mirceștii Vechi.

Astfel, a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru informarea populației. Autoritățile locale au fost, de asemenea, notificate, iar la nivelul zonelor vizate au fost dispuse măsuri de protecție a cetățenilor.

În localitățile afectate, autoritățile au demarat evacuări preventive. Unele persoane s-au autoevacuat sau au fost relocate în spații sigure, însă o parte dintre locuitori a refuzat să părăsească locuințele.

În Mirceștii Vechi, 16 persoane s-au autoevacuat la rude, 4 persoane au fost transportate la Școala Vânători, iar 4 persoane au refuzat evacuarea.

În Biliești, 3 persoane au fost evacuate la Căminul Cultural, 2 persoane s-au autoevacuat la rude, iar 160 de persoane au refuzat evacuarea.

Situația din teren a mobilizat un număr mare de forțe. Peste 200 de cadre din cadrul ISU Vrancea, IPJ Vrancea și IJJ Vrancea au fost implicate în intervenții, alături de mijloace tehnice specializate. De asemenea, 50 de militari din Garnizoana Focșani au fost pregătiți să sprijine operațiunile.

Echipele au acționat pentru monitorizarea cursurilor de apă, verificarea zonelor vulnerabile și reducerea riscului de extindere a inundațiilor.

În municipiul Focșani, echipajele de intervenție au acționat cu două autospeciale și două motopompe pentru evacuarea apei acumulate pe DN2 E85 – Calea Moldovei, cu scopul de a preveni incidentele rutiere.

De asemenea, în comuna Spulber, pompierii și serviciile voluntare au intervenit pentru evacuarea apei din curțile a două gospodării. Pe sectoare de drum din Vrâncioaia și Lepșa, echipele au îndepărtat pietre căzute pe carosabil, care puneau în pericol circulația.

În sprijinul intervențiilor, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea a mobilizat 34 de muncitori și 11 utilaje. În teren au fost utilizate 500 de metri de diguri mobile din panouri și aproximativ 2.000 de saci de nisip pentru consolidarea zonelor expuse.

Măsurile au vizat protejarea infrastructurii și reducerea impactului posibilelor viituri asupra gospodăriilor și comunităților din zonele afectate.

Autoritățile au transmis că intervențiile au fost desfășurate în regim de urgență, iar evacuările au avut caracter preventiv, fiind decise pentru protejarea populației în contextul evoluției rapide a fenomenelor hidrologice.