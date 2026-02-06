Inundații în Buzău. Drumuri și gospodării din județ, acoperite de ape

Mai multe gospodării din județul Buzău au fost afectate de ploile abundente căzute în ultimele ore, proprietarii solicitând intervenția pompierilor pentru evacuarea apei din curți și anexe, potrivit ISU Buzău. Potrivit Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău, cota de atenție a fost depășită pe râul Nişcov, în localitatea Mierea, iar mai multe drumuri comunale și județene au fost blocate sau afectate de aluviuni și alunecări de teren.

Potrivit ISU Buzău, de la începutul fenomenelor meteo, pompierii au intervenit în 16 situații de urgență. Cele mai multe au avut loc în municipiul Buzău, unde s-a acționat în cinci situații, inclusiv pe strada Primăverii, strada Stăvilarului, bulevardul Mareșal Averescu și Aleea Grădinilor.

Alte intervenții au fost raportate în municipiul Râmnicu Sărat și câte două în comuna Tisău. Probleme au mai fost semnalate în localitățile Istrița de Jos, Viperești, Afumați, Lipia, Costești, Topliceni și Podgoria.

Vineri dimineață, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei în municipiul Buzău, pe străzile Primăverii și Stăvilarului, în municipiul Râmnicu Sărat, pe strada Câineni, dar și în comuna Podgoria și în satul Lipia, comuna Merei. Autoritățile au monitorizat mai multe situații generate de precipitații, iar cota de atenție a fost depășită pe râul Nişcov, în localitatea Mierea.

Pe raza localității Mierea, patru gospodării cu 12 persoane au rămas izolate, fără probleme de sănătate și cu resurse suficiente. Totodată, tasări și surpări au afectat drumuri județene și comunale în Lopătari, Vernești și Tisău, iar autoritățile au semnalizat și acționează pentru degajarea acestora.

O alunecare de teren a fost semnalată pe DJ 203G, unde circulația se desfășoară pe jumătate de bandă. Reprezentanții ISU Buzău transmit că situația este monitorizată permanent, iar echipajele sunt pregătite să intervină pentru protejarea populației și limitarea efectelor fenomenelor periculoase.

Autoritățile recomandă cetățenilor să respecte indicațiile instituțiilor abilitate, să evite zonele cu risc de inundații și să anunțe orice situație de urgență la numărul unic 112. Măsurile vizează prevenirea accidentelor și asigurarea siguranței populației în zonele afectate.