Social Breaking news

Risc crescut de inundații după valul de ninsori. Opt județe, sub avertizare hidrologică

Comentează știrea
Risc crescut de inundații după valul de ninsori. Opt județe, sub avertizare hidrologicăInundații. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundații pentru mai multe râuri din vestul și sudul României, valabilă până joi la prânz. Reprezentanții INGHA au anunțat că există risc de viituri rapide și inundații locale în opt județe, pe fondul precipitațiilor și al topirii stratului de zăpadă.

Risc de inundații în următoarele ore

Atenționarea vizează sectoare de râuri din județele Caraș-Severin, Timiș, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov. Potrivit Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Codul galben a fost actualizat în urma analizării situației hidrometeorologice actuale și a prognozei pentru următoarele 24 de ore.

Hidrologii au explicat că riscurile sunt generate de propagarea viiturilor, cedarea apei provenite din stratul de zăpadă și precipitațiile estimate în perioada următoare. Avertizarea a intrat în vigoare miercuri, la ora 11.00, și rămâne valabilă până joi, la ora 12.00.

inundații Dâmbovița

inundații Dâmbovița. Sursa foto: Captură video

Scurgeri mari de pe versanți

În intervalul menționat sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, care pot duce la inundații locale. De asemenea, sunt așteptate creșteri ale debitelor și nivelurilor râurilor, existând probabilitatea depășirii cotelor de atenție în zonele vizate.

În loc să planteze copaci, angajații unei întreprinderi de silvicultură ar fi delapidat patru milioane de lei
În loc să planteze copaci, angajații unei întreprinderi de silvicultură ar fi delapidat patru milioane de lei
În ce cluburi se distra până dimineața Prințul Harry. Acum s-a aflat
În ce cluburi se distra până dimineața Prințul Harry. Acum s-a aflat

„Populaţia din zonele vizate este sfătuită să manifeste prudenţă, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă sau în zonele cu risc de acumulare a apei, să nu traverseze râuri sau drumuri inundate şi să respecte recomandările autorităţilor locale”, au anunțat hidrologii.

ANM a prelungit avertizările meteo. Crește riscul de inundații

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizările de Cod galben și Cod portocaliu pentru următoarele ore, anunțând că vremea severă va continua în mai multe zone montane ale țării. Ninsorile, viscolul și intensificările vântului sunt așteptate în special în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și în Maramureș.

Vreme rece și episoade de ninsoare în mai multe regiuni

Potrivit meteorologilor, intervalul 25 februarie, ora 10:00 – 26 februarie va aduce precipitații moderate, ninsori la munte și rafale puternice de vânt. În Maramureș și în zonele montane va ninge constant, iar în Transilvania și Moldova ninsorile vor fi predominante. În Dobrogea și Muntenia, precipitațiile vor alterna între ploaie și ninsoare, existând izolat condiții de polei și ghețuș.

La altitudini mari, stratul nou de zăpadă ar putea ajunge la 10–15 centimetri.

Rafale puternice și viscol pe creste

Vântul va sufla cu viteze de 70–85 km/h în zonele montane și va depăși local 85–90 km/h pe crestele înalte, unde va provoca viscol și reducerea vizibilității. În Carpații Meridionali și de Curbură, la peste 1.500 de metri altitudine, rafalele vor trece pe alocuri de 100 km/h, spulberând și troienind zăpada existentă.

În estul, sud-vestul și centrul țării sunt așteptate intensificări ale vântului de 45–70 km/h, cu episoade mai puternice în Moldova și Oltenia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:49 - Tokyo accelerează apărarea în apropiere de Taiwan. Desfășurare de rachete sol-aer, anunțată oficial
14:42 - În loc să planteze copaci, angajații unei întreprinderi de silvicultură ar fi delapidat patru milioane de lei
14:37 - Netflix publică imagini în premieră din sezonul 4, partea a 2-a din Bridgerton
14:29 - Acatistul Sfintei mucenițe Alexandra, pentru ocrotirea familiei și vindecarea de boli
14:17 - Mihai Trăistariu, fanul Biancăi Drăgușanu. Are numai cuvinte de laudă la adresa ei
14:11 - Perchezițiile din ancheta Epstein, la fosta locuință a lui Andrew Mountbatten-Windsor, s-au încheiat

HAI România!

Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Epstein, Extratereștrii și starea națiunii
Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Epstein, Extratereștrii și starea națiunii
Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
România distrusă de sabotajul ONG-urilor

Proiecte speciale