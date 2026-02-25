Risc crescut de inundații după valul de ninsori. Opt județe, sub avertizare hidrologică

Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundații pentru mai multe râuri din vestul și sudul României, valabilă până joi la prânz. Reprezentanții INGHA au anunțat că există risc de viituri rapide și inundații locale în opt județe, pe fondul precipitațiilor și al topirii stratului de zăpadă.

Atenționarea vizează sectoare de râuri din județele Caraș-Severin, Timiș, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov. Potrivit Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Codul galben a fost actualizat în urma analizării situației hidrometeorologice actuale și a prognozei pentru următoarele 24 de ore.

Hidrologii au explicat că riscurile sunt generate de propagarea viiturilor, cedarea apei provenite din stratul de zăpadă și precipitațiile estimate în perioada următoare. Avertizarea a intrat în vigoare miercuri, la ora 11.00, și rămâne valabilă până joi, la ora 12.00.

În intervalul menționat sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, care pot duce la inundații locale. De asemenea, sunt așteptate creșteri ale debitelor și nivelurilor râurilor, existând probabilitatea depășirii cotelor de atenție în zonele vizate.

„Populaţia din zonele vizate este sfătuită să manifeste prudenţă, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă sau în zonele cu risc de acumulare a apei, să nu traverseze râuri sau drumuri inundate şi să respecte recomandările autorităţilor locale”, au anunțat hidrologii.

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizările de Cod galben și Cod portocaliu pentru următoarele ore, anunțând că vremea severă va continua în mai multe zone montane ale țării. Ninsorile, viscolul și intensificările vântului sunt așteptate în special în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și în Maramureș.

Vreme rece și episoade de ninsoare în mai multe regiuni

Potrivit meteorologilor, intervalul 25 februarie, ora 10:00 – 26 februarie va aduce precipitații moderate, ninsori la munte și rafale puternice de vânt. În Maramureș și în zonele montane va ninge constant, iar în Transilvania și Moldova ninsorile vor fi predominante. În Dobrogea și Muntenia, precipitațiile vor alterna între ploaie și ninsoare, existând izolat condiții de polei și ghețuș.

La altitudini mari, stratul nou de zăpadă ar putea ajunge la 10–15 centimetri.

Rafale puternice și viscol pe creste

Vântul va sufla cu viteze de 70–85 km/h în zonele montane și va depăși local 85–90 km/h pe crestele înalte, unde va provoca viscol și reducerea vizibilității. În Carpații Meridionali și de Curbură, la peste 1.500 de metri altitudine, rafalele vor trece pe alocuri de 100 km/h, spulberând și troienind zăpada existentă.

În estul, sud-vestul și centrul țării sunt așteptate intensificări ale vântului de 45–70 km/h, cu episoade mai puternice în Moldova și Oltenia.