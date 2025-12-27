Taiwan, zguduit de un cutremur cu magnitudinea 7,0. Seismul a fost resimțit puternic în capitala

Taiwan și insulele din sud-vestul Japonia au fost lovite de un cutremur cu magnitudinea 7,0, raportat inițial de autoritățile taiwaneze. Evenimentul s-a produs la doar câteva zile după un alt seism cu magnitudinea de 6,1, care a lovit sud-estul insulei pe 24 decembrie, potrivit focustaiwan.tw.

Între timp, agențiile guvernamentale japoneze au evaluat seismul la magnitudinea de 6,7. Cutremurul s-a produs în Taiwan la ora 23:05, ora locală, iar epicentrul a fost localizat în largul coastei de nord-est, în apropiere de Insula Țestoaselor, la o adâncime de cel puțin 70 de kilometri, potrivit Administrației Centrale de Meteorologie din Taipei.

Seismul a fost resimțit puternic în capitala Taipei, unde clădirile s-au clătinat. Mișcarea tectonică s-a simțit și în alte regiuni, printre care New Taipei, Taichung, Taoyuan și Hualien, unde a atins nivelul 4 pe scara de intensitate cu șapte trepte utilizată în Taiwan.

Echipele de intervenție din Taiwan evaluează situația în teren. Până în acest moment, autoritățile nu au transmis informații confirmate privind victime sau pagube materiale.

🚨 EARTH SHOOK. HEARTS STOPPED. 🚨 A 7.0 MAGNITUDE QUAKE ripped off the coast of Yilan, with Level 4 shaking jolting Taipei 😱 Walls rattled. Phones lit up. Seconds felt like forever. Stay safe, Taiwan - that was a serious reminder of nature’s power. ⚠️🌏#Earthquake #Taiwan… pic.twitter.com/9oSac1rBAw — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 27, 2025

Un alt cutremur a avut loc miercuri, pe 24 decembrie, în sud-estul Taiwanului, fiind evaluat la magnitudinea 6,1 de Agenția Meteorologică taiwaneză și la 6,0 de Institutul american de geofizică USGS.

Cutremurul s-a produs la ora locală 17:47 (11:47, ora României), la o adâncime de 11,9 kilometri, potrivit Agenției Meteorologice Centrale din Taiwan, respectiv de zece kilometri, conform USGS, în comitatul Taitung din sud-estul insulei. Seismul a fost resimțit până în nord, inclusiv în capitala Taipei, unde clădirile s-au zgâlțâit.

Magnitude 6.1 earthquake rocks southeastern Taiwan A magnitude 6.1 earthquake struck Taitung County at 5:47 p.m. Wednesday, shaking items off shelves at a supermarket in the southeastern county. pic.twitter.com/To0TS8D6Ga — Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) December 24, 2025

Taiwanul este situat în apropierea joncţiunii a două plăci tectonice, ceea ce face ca teritoriul să fie predispus la producerea cutremurelor.

Peste 100 de persoane au murit în urma unui cutremur în sudul Taiwanului, produs în 2016. De asemenea, un seism cu magnitudinea de 7,3, înregistrat în 1999, a provocat moartea a peste 2.000 de persoane.