Atac cu cuțitul într-o fabrică din Japonia. Sunt 14 victime
- Iuliu Vlădescu
- 26 decembrie 2025, 13:34
14 persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul în orașul japonez Mishima, potrivit agenției de știri Kyodo.
Atac cu cuțitul și cu un lichid necunoscut, în Japonia
Cele 14 persoane au fost înjunghiate de un bărbat, cu un cuțit, într-o fabrică de cauciuc din Mishima, la vest de Tokyo. Rapoartele de la fața locului arată că atacatorul a fost reținut la fabrică și este deja în arest.
Atacatorul a pulverizat și un lichid nespecificat, a mai relatat presa locală. Toți răniții sunt conștienți, dar natura exactă a rănilor acestora este deocamdată neclară.
Sunt 14 victime în urma atacului
„Paisprezece persoane au fost transportate de serviciile de urgență”, a declarat pentru AFP Tomoharu Sugiyama, un oficial al departamentului de pompieri din orașul Mishima, regiunea Shizuoka.
Sugiyama a declarat că a primit un apel la ora 16:30 de la o fabrică de cauciuc, în care se spunea că „cinci sau șase persoane au fost înjunghiate de cineva” și că s-a folosit și un „lichid asemănător unui spray”.
Fabrica este administrată de Yokohama Rubber Co., a cărei activitate include fabricarea de anvelope pentru camioane și autobuze.
Tot mai multe atacuri cu arme albe sau arme de foc, în Japonia
Infracțiunile violente s-au înmulțit în Japonia, care are încă o rată scăzută a crimelor. Dar, în ciuda, unora dintre cele mai dure legi de interzicere a armelor de foc din lume, incidentele de acest tip par să fie tot mai frecvente.
Așa că Japonia nu e scutită de atacuri cu arme albe, și nici de incidente cu arme de foc. Asasinarea fostului prim-ministru Shinzo Abe, în 2022, a fost doar cel mai cunoscut incident de acest tip.
În luna octombrie, un bărbat japonez a fost condamnat la moarte pentru un atac cu arme de foc și cuțite, în care a ucis patru persoane, inclusiv doi ofițeri de poliție, în 2023.
De asemenea, un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost acuzat de tentativă de omor în luna mai, în urma unui atac cu cuțitul la stația de metrou Toda-mae din Tokyo.
