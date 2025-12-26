Atac cu cuțitul într-o fabrică din Japonia. Sunt 14 victime

14 persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul în orașul japonez Mishima, potrivit agenției de știri Kyodo.

Cele 14 persoane au fost înjunghiate de un bărbat, cu un cuțit, într-o fabrică de cauciuc din Mishima, la vest de Tokyo. Rapoartele de la fața locului arată că atacatorul a fost reținut la fabrică și este deja în arest.

Atacatorul a pulverizat și un lichid nespecificat, a mai relatat presa locală. Toți răniții sunt conștienți, dar natura exactă a rănilor acestora este deocamdată neclară.

„Paisprezece persoane au fost transportate de serviciile de urgență”, a declarat pentru AFP Tomoharu Sugiyama, un oficial al departamentului de pompieri din orașul Mishima, regiunea Shizuoka.

Sugiyama a declarat că a primit un apel la ora 16:30 de la o fabrică de cauciuc, în care se spunea că „cinci sau șase persoane au fost înjunghiate de cineva” și că s-a folosit și un „lichid asemănător unui spray”.

Fabrica este administrată de Yokohama Rubber Co., a cărei activitate include fabricarea de anvelope pentru camioane și autobuze.

Infracțiunile violente s-au înmulțit în Japonia, care are încă o rată scăzută a crimelor. Dar, în ciuda, unora dintre cele mai dure legi de interzicere a armelor de foc din lume, incidentele de acest tip par să fie tot mai frecvente.

Așa că Japonia nu e scutită de atacuri cu arme albe, și nici de incidente cu arme de foc. Asasinarea fostului prim-ministru Shinzo Abe, în 2022, a fost doar cel mai cunoscut incident de acest tip.

În luna octombrie, un bărbat japonez a fost condamnat la moarte pentru un atac cu arme de foc și cuțite, în care a ucis patru persoane, inclusiv doi ofițeri de poliție, în 2023.

De asemenea, un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost acuzat de tentativă de omor în luna mai, în urma unui atac cu cuțitul la stația de metrou Toda-mae din Tokyo.