Atenționare MAE pentru români: Posibilitatea producerii unui cutremur de mare intensitate în Japonia

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Japonia, după cutremurul de 7,6 grade pe scara Richter, autoritățile locale avertizând asupra riscului unui nou seism de mare intensitate pe coasta Pacificului în următoarele șapte zile.

Ministerul Afacerilor Externe informează că, după cutremurul de 7,6 grade înregistrat luni, autoritățile japoneze avertizează asupra posibilității producerii unui seism de mare intensitate în nordul Japoniei, în următoarele șapte zile. Avertizarea a fost transmisă prin intermediul Agenției Meteorologice a Japoniei.

Zonele cu risc seismic includ coasta Pacificului, de la provincia Hokkaido, în nord, până în provincia Chiba. MAE recomandă cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în aceste regiuni să fie prudenți și să urmărească informațiile oficiale.

MAE precizează că informațiile oficiale privind dinamica, intensitatea și evoluția fenomenelor meteorologice severe sunt disponibile pe site-ul Agenției Meteorologice a Japoniei. MAE recomandă cetățenilor români să evite călătoriile și deplasările spre zonele de coastă din regiunile afectate și să respecte instrucțiunile autorităților locale.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Tokyo: +81(0)334791804, +81 (0)3 3479 0431 și +81 (0)3 3479 0432. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

Ministerul Afacerilor Externe informează că cetățenii români care se confruntă cu situații dificile sau urgente pot apela la telefonul de urgență al Ambasadei României la Tokyo: +81 80 4461 4465. MAE recomandă consultarea paginilor de internet https://tokyo.mae.ro/ și www.mae.ro pentru informații actualizate.

Premierul Sanae Takaichi a anunțat, marți, că cel puțin 30 de persoane au fost rănite în urma cutremurului de 7,6 grade produs luni în largul nordului Japoniei, unde s-au înregistrat mai multe valuri de tsunami, cu înălțimea de aproximativ 70 de centimetri.