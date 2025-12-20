International

Un pilot din Mexic a refuzat să decoleze din cauza restanțelor salariale. Compania l-ar putea acuza de deturnare

Un pilot din Mexic a refuzat să decoleze din cauza restanțelor salariale. Compania l-ar putea acuza de deturnarePiloți de avion. Sursa foto: Pixabay
Autoritatea mexicană pentru aviație civilă a demarat o anchetă, după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze, reclamând că nu și-a primit salariile de cinci luni, conform declarațiilor făcute pasagerilor aflați în avion, relatează AFP.

Un pilot mexican a blocat un zbor din cauza companiei care nu i-a plătit salariile

„Acest avion nu va decola până când nu ni se plătește ceea ce ni se cuvine”, le-a spus pilotul pasagerilor, potrivit unui videoclip postat online și devenit viral.

Incidentul s-a produs pe aeroportul internațional Benito Juarez din Ciudad de Mexico, la bordul zborului GMT780 al companiei Magnicharters, care urma să facă legătura între Ciudad de Mexico și stațiunea Cancun din Caraibe. Autoritățile aeroportului au confirmat incidentul și au anunțat pe rețeaua socială X că Agenția Federală pentru Aviație Civilă (AFAC) va desfășura o anchetă.

Le-a spus pasagerilor că are trei copii

Potrivit comunicatului AFAC, avionul a încercat să decoleze, dar a fost oprit din cauza unei „probleme tehnice minore”. Ulterior, echipajul a fost schimbat, iar în acel moment pilotul a informat pasagerii despre motivele pentru care refuza să zboare.

Potrivit presei mexicane, pilotul Edgar Macias ar fi fost reținut, deși autoritatea AFAC nu a confirmat această informație. Pasagerii au fost evacuați fără probleme. Într-un videoclip postat online, Macias explică că nu și-a primit salariile și cheltuielile de deplasare de peste cinci luni și că nici el, nici colegii săi nu beneficiază de protecția unui sindicat.

„Îmi pare rău pentru voi, pentru că nu meritaţi asta. Lucrez pentru această companie aeriană de aproape trei ani şi nu am ratat niciun zbor”, a declarat Macias în faţa pasagerilor, adăugând că este tatăl a trei copii.

Pilotul poate fi acuzat de deturnare

Conform legislației mexicane, blocarea unui avion cu pasageri la bord și împiedicarea desfășurării normale a zborului poate fi considerată tentativă de deturnare. Autoritățile au demarat o anchetă, iar pilotul riscă acuzații penale, în funcție de rezultatele investigației, faptele putând fi pedepsite cu ani grei de închisoare. Zborul către Cancún a fost anulat, iar pasagerii au fost evacuați în siguranță.

