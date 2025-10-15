Cutremur neobișnuit în România, la o adâncime de doar cinci kilometri

Un seism cu magnitudinea 4 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineață, la ora 7:57, în județul Satu Mare, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adâncime de doar 5 kilometri și a fost resimțit în apropierea orașelor Satu Mare (22 km), Baia Mare (34 km) și Zalău (55 km).

Zona Satu Mare nu este cunoscută pentru activitate seismică frecventă, ceea ce face evenimentul de miercuri unul atipic pentru această regiune a țării.

Activitate seismică a fost înregistrată și în ultimele zile, în zonele cunoscute pentru astfel de fenomene. Luni dimineață, la ora 8:36, un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 140 de kilometri, fiind localizat la 30 km vest de Focșani și 67 km nord de Buzău.

Tot în zona Vrancea, dar în județul Buzău, duminică seara, la ora 20:48, s-a înregistrat un alt seism, cu magnitudinea 3,7 și adâncimea de 121,6 kilometri.

În total, în luna octombrie, România a fost zguduită de zece cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,7 grade pe scara Richter. Cele mai puternice seisme din acest an, ambele de 4,4 grade, s-au produs pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea.

Profesorul Nicolae Noica, specialistul care a coordonat clasificarea clădirilor cu risc seismic din România, spunea că un nou cutremur puternic ar putea avea loc în țară după anul 2035.

Potrivit acestuia, cel mai mare pericol este reprezentat de zona Capitalei, unde se află aproximativ 18.000 de clădiri vulnerabile la seisme. În cazul unui cutremur similar celui din 1977, multe dintre aceste construcții ar putea suferi avarii grave sau chiar s-ar prăbuși.

„Toată lumea vorbește despre faptul că, la fiecare 40 de ani, are loc un cutremur puternic. Împreună cu câțiva colegi am realizat o cercetare și am constatat că există o corelație. În 10 noiembrie 1940 a avut loc un cutremur major, iar după exact 37 de ani, în 1977, s-a produs un altul de mare intensitate. Ne-am întors în timp și am observat că și în anii 1818 și 1830 au existat fenomene similare”, a explicat Noica.