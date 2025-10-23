Primarul din Ploiești l-a reclamat la Parchet pe viceprimar, pentru că și-ar fi plătit datoriile personale din bani publici

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că l-a reclamat la Parchet pe viceprimarul Alexandru Săraru și i-a retras atribuțiile, acuzându-l că și-ar fi folosit funcția pentru a bloca o executare silită care îl vizează. „Este iminentă aplicarea unor amenzi date UAT Ploiești din cauza încălcării legii de către Primărie ca urmare a acțiunilor domnului Săraru”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Primarul Ploieștiului l-a acuzat joi, într-o postare pe Facebook, pe viceprimarul Alexandru Săraru că a împiedicat o executare silită dispusă în urma unei popriri.

„Din cauza acestor acţiuni, Primăria Ploieşti a ajuns în situaţia să îşi încalce obligaţiile legale imperative cf. art 787 Cod de Procedură Civilă ca în termen de 5 zile de la comunicarea popririi să indisponibilizeze sumele de bani şi să procedeze la reţinerea şi virarea acestora către executorul judecătoresc”, a continuat acesta.

Mihai Polițeanu spune că a aflat despre situație săptămâna trecută, după ce executorul judecătoresc a trimis o notificare privind „iminența validării popririi împotriva UAT Ploiești”. El afirmă că l-a „somat” pe viceprimarul Alexandru Săraru să-și achite datoriile personale în termen de cinci zile. Potrivit edilului, Săraru a „ignorat” somația, ceea ce a determinat UAT Ploiești să plătească joi, din bani publici, datoriile viceprimarului pentru a evita blocarea conturilor Primăriei.

„Este iminentă aplicarea unor amenzi date UAT Ploiești din cauza încălcării legii de către Primărie ca urmare a acțiunilor domnului Săraru”, a mai scris acesta.

În acest context, edilul anunță că a sesizat Parchetul, acuzându-l pe Alexandru Săraru de posibila comitere a mai multor infracțiuni: instigare la abuz în serviciu, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în interes propriu, înșelăciune, nerespectarea hotărârilor judecătorești, șantaj și purtare abuzivă.

Polițeanu a decis să retragă toate atribuțiile viceprimarului Alexandru Săraru, să recupereze prejudiciul financiar provocat municipiului Ploiești și să sesizeze Comisia de Disciplină în cazul funcționarului public care ar fi ascuns și favorizat faptele acestuia.

„Suplimentar, am transmis colegilor politici că, din punctul meu de vedere, dl Săraru nu mai poate ocupa funcţia pe care o deţine şi că trebuie luată o decizie în Consiliul Local”, a mai scris edilul.

Contactat telefonic, viceprimarul Alexandru Săraru (AUR) a spus pentru News.ro că Mihai Polițeanu încearcă să îl denigreze și să îl dea la o parte pentru a pune în loc o persoană apropiată lui. El afirmă că, de la începutul mandatului său, primarul, ales independent, nu l-a acceptat.

„Totul a pornit încă de la alegerile locale, când domnul Poliţeanu nu a reuşit să impună pe funcţia de viceprimar pe un prieten al său, domnul Tonsciuc, şi de atunci au început numai denigrări, numai piedici, începând cu refuzul de a angaja pe cabinetul meu anumite persoane în funcţia de consilier, ceea ce reprezintă un abuz, continuând cu faptul că mi-a acordat doar două atribuţii, care sunt mai mult decorative, pentru a nu-şi pierde dânsul din influenţă”, a spus acesta.

El recunoaște că are popriri de aproximativ 20.000 de lei pe salariu și spune că luna trecută a achitat 8.000 de lei din această sumă. De asemenea, a precizat că i-a cerut unei angajate din Primărie să îi rețină suma direct din salariu dacă nu dovedește că a făcut plata, menționând că are ca probă discuțiile purtate cu aceasta pe WhatsApp.

„I-am trimis dovezile când mi s-au luat bani din cont. Între timp, când mi-a spus doamna de la Financiar că a mai venit o poprire, i-am spus: dacă nu vă trimit eu dovada că am plătit, opriţi dvs. banii!. (...) Am fost la dânsa la birou şi i-am spus: vă rog să spuneţi public dacă eu am făcut presiuni asupra dvs! A spus că nu”, a mai explicat viceprimarul.

El susține că, de fapt, Mihai Polițeanu se teme de ce ar putea descoperi viceprimarul în perioada în care primarul ar fi plecat în concediu, iar el i-ar prelua atribuțiile.

„Nu-şi pune nimeni întrebarea că eu, fiind înlocuitorul de drept al primarului, de ce domnul primar nu şi-a luat concediu decât două zile într-un an, în perioada în care şi eu eram în concediu? (...) Mă întreb dacă nu cumva sunt interese foarte mari la mijloc. Încă de la începutul mandatului am fost chemat de domnul primar şi de domnul city manager că nu sunt de-al lor”, a mai spus acesta.

Alexandru Săraru a declarat că a trimis miercuri, prin e-mail, o plângere penală la Parchet împotriva primarului Mihai Polițeanu, pe care îl acuză de abuz în funcție, și a adăugat că ar putea depune o nouă sesizare penală, menționând totodată că, dacă va fi schimbat din funcție, se va adresa instanței, deoarece este nevoie de „un motiv serios”.

„Nu există probe, pentru că nu s-a întâmplat nimic ilegal. Dacă se spune că problema este că eu am pus presiune pe un angajat al Primăriei, există două variante: ori discuţiile private, pe care le avem pe telefon, ori o discuţie faţă în faţă care vă asigur că nu a avut loc. Doamna a spus public că nu am făcut presiuni asupra sa”, a mai spus viceprimarul.