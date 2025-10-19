Explozia din Rahova. Administratoarea blocului, audiată la Parchetul General

Administratora blocului din Rahova, unde vineri a avut loc o explozie care a provocat moartea a trei persoane și rănirea altora, a fost adusă la Parchetul General pentru audieri.

Femeia audiată la Parchetul Curții de Apel București a declarat că reprezentanții firmei care trebuia să efectueze verificarea instalației de gaze „au rupt sigiliul” pus anterior de Distrigaz. Aceasta a ajuns duminică dimineață la Parchet pentru a oferi declarații în legătură cu explozia produsă în Sectorul 5 al Capitalei.

Un locatar care a transportat-o la audieri a confirmat versiunea femeii, afirmând că sigiliul „ar fi fost rupt de firma care urma să facă revizia”. Investigațiile continuă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul și pentru a afla care sunt persoanele implicate.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a precizat că, înainte de explozie, alimentarea cu gaze a blocului fusese oprită de echipa Distrigaz Sud Rețele, care a sigilat și electrovalva, după ce fusese sesizat un miros de gaze.

Totuși, ora comunicată de ANRE pentru incident, 09:30, nu corespunde cu imaginile unei camere video ale unui magazin din apropiere, care surprind explozia la ora 09:06.

Distrigaz Sud Rețele a transmis că, pe 16 octombrie, echipele companiei au primit o sesizare privind miros de gaze în imobilul de pe strada Vicina și au sistat alimentarea cu gaze, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18. În dimineața zilei de 17 octombrie, la ora 08:44, a fost primită o nouă sesizare, iar echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei, constatând că sigiliul fusese rupt.

Deflagrația s-a produs pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”. Tragedia s-a soldat cu trei persoane care și-au pierdut viata și 15 răniți, dintre care o fată de 17 ani era în stare gravă, iar trei victime au suferit arsuri severe.