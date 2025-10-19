Justitie

Explozia din Rahova. Administratoarea blocului, audiată la Parchetul General

Comentează știrea
Explozia din Rahova. Administratoarea blocului, audiată la Parchetul GeneralExplozie. Sursa foto: INQUAM/Tudor Pana
Din cuprinsul articolului

Administratora blocului din Rahova, unde vineri a avut loc o explozie care a provocat moartea a trei persoane și rănirea altora, a fost adusă la Parchetul General pentru audieri.

Declarațiile administratorei despre explozia de la blocul din Rahova

Femeia audiată la Parchetul Curții de Apel București a declarat că reprezentanții firmei care trebuia să efectueze verificarea instalației de gaze „au rupt sigiliul” pus anterior de Distrigaz. Aceasta a ajuns duminică dimineață la Parchet pentru a oferi declarații în legătură cu explozia produsă în Sectorul 5 al Capitalei.

Un locatar care a transportat-o la audieri a confirmat versiunea femeii, afirmând că sigiliul „ar fi fost rupt de firma care urma să facă revizia”. Investigațiile continuă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul și pentru a afla care sunt persoanele implicate.

Alimentarea cu gaze a blocului fusese oprită de echipa Distrigaz Sud Rețele

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a precizat că, înainte de explozie, alimentarea cu gaze a blocului fusese oprită de echipa Distrigaz Sud Rețele, care a sigilat și electrovalva, după ce fusese sesizat un miros de gaze.

Echipa feminină de tenis de masă a României a pierdut finala Campionatului European
Echipa feminină de tenis de masă a României a pierdut finala Campionatului European
MAI avertizează asupra clipurilor create cu inteligență artificială: „Devin periculoase”
MAI avertizează asupra clipurilor create cu inteligență artificială: „Devin periculoase”
Explozie Rahova

Explozie Rahova. Sursă foto: Captură video

Totuși, ora comunicată de ANRE pentru incident, 09:30, nu corespunde cu imaginile unei camere video ale unui magazin din apropiere, care surprind explozia la ora 09:06.

Distrigaz Sud despre explozia de vineri

Distrigaz Sud Rețele a transmis că, pe 16 octombrie, echipele companiei au primit o sesizare privind miros de gaze în imobilul de pe strada Vicina și au sistat alimentarea cu gaze, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18. În dimineața zilei de 17 octombrie, la ora 08:44, a fost primită o nouă sesizare, iar echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei, constatând că sigiliul fusese rupt.

Deflagrația s-a produs pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”. Tragedia s-a soldat cu trei persoane care și-au pierdut viata  și 15 răniți, dintre care o fată de 17 ani era în stare gravă, iar trei victime au suferit arsuri severe.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:51 - Echipa feminină de tenis de masă a României a pierdut finala Campionatului European
16:40 - Xi Jinping cere reunificarea Chinei într-un mesaj către noua lideră a opoziției din Taiwan
16:27 - Meta, noi controale parentale pentru conversațiile adolescenților cu chatboturile AI
16:15 - Cum s-a schimbat relația dintre Teo Trandafir și Bursucu după plecarea de la Kanal D
16:04 - Tratatul de la Nerchinsk – primul hotar ruso-chinez
15:54 - Japonia și ororile Unității 731: când știința a devenit armă

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale