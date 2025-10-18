Experții Inspectoratului în Construcții au decis: blocul trebuie demolat, iar liceul închis

Echipe ale Inspectoratului în Construcții al Municipiului București -I.C.M.B., împreună cu un grup de experți atestați, au făcut evaluarea structurii blocului în care s-a petrecut explozia, în cartierul Rahova. S-a expertizat și liceul Dimitrie Bolintineanu, afectat de suflul exploziei.

Deplasarea la fața locului a experților structuriști s-a făcut imediat după teribila deflagrație, când s-au făcut primele evaluări, dar s-a revenit și în cursul zilei de sâmbătă, 18 octombrie. La sfârșitul evaluării s-a întocmit un raport de expertiză – SINTEZĂ A CONSTATĂRILOR TEHNICE PRELIMINARE, RECOMANDĂRI IN VEDEREA GESTIONARII EFICIENTE ȘI COORDONATE A CRIZEI - raport care a fost trimis tuturor factorilor decidenți, începând cu premierul Ilie Bolojan.

Primele măsuri de siguranță

Acțiunea reprezentanților ICMB s-a concentrat pe evaluarea imediată a stabilități structurale, chiar în dimineața de 17 octombrie. S-a dispus, prin proces verbal de control, semnat de președintele blocului afectat de explozie, interzicerea pătrunderii în imobil. De asemenea, s-a semnat un proces verbal și de către directorul Liceului „Dimitrie Bolintineanu” privind încetarea utilizării tronsonului avariat de explozie. Va urma o expertizare amplă și se va decide ce se va întâmpla cu unitatea școlară.

Totodata, prin același act de control s-a mai dispus împrejmuirea, semnalizarea și măsuri de restricționare a accesului persoanelor neautorizate în zona afectată.

A doua evaluare

„Avand în vedere caracterul complex al avarilor constatate, în cursul zilei de 18 octombrie 2025, Inspectoratul de Stat în Constructii (ISC) a solicitat constituirea unei noi echipe mai ample de experți tehnici atestați M.D.L.P.A., în vederea realizării unui raport detaliat asupra imobilului afectat. Scopul acestei solicitări a fost evaluarea aprofundată a stării de rezistență a construcției, identificarea Zonelor cu potențial de colaps progresiv, stabilirea condițiilor de utlizare în continuare ori, după caz, de dezafectare totală a clădirii”, se scrie în raportul experților.

Echipa de experți, formată din 8 specialiști de la Universitatea Tehnică de Construcții Bucuresti, Soc. Pop&Asociații S.R.L., S.C. Project 5 C.E. S.R.L. , Unversitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, a efectuat inspecția tehnică directă a imobilului, „în prezența Inspectorului general al ISC, a Prefectului Municipiului București și a Primarului General al Municipiului București”.

Raportul tehnic întocmit de experți a confirmat „gravitatea avarilor structurale și stabilește că utilizarea în continuare nu este posibilă, construcția prezentând risc mare de prăbușire și neîndeplinind cerința fundamentală de calitate - rezistența mecanică în stabilitate, prevăzută de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții”.

Se propune demolarea, dar după finalizarea anchetei criminaliștilor

„Totodată, având în vedere concluzia experților potrivit căreia consolidarea imobilului nu este justificată din punct de vedere tehnico-economic, iar lucrările necesare ar depăși valoarea de înlocuire a construcției și ar implica un risc ridicat în execuție, Inspectoratul de Stat în Construcții I.S.C. apreciază că măsurile de intervenție trebuie orientate exclusiv către punerea în siguranță și, ulterior, către dezafectarea controlată a clădirii”, se precizează în raport.

Un aspect foarte important, menționat în raportul ISC se referă la Ancheta penală în curs de desfășurare. Demolarea nu se va face până când nu vor primi aviz de la procurori.

„Având în vedere că în prezent organele judiciare desfășoară o cercetare penală, Inspectoratul de Stat în Construcții nu poate recomanda, până la finalizarea acesteia niciun tip de intervenție de natură să modifice starea de fapt existentă. O asemenea intervenție ar putea conduce la alterarea sau distrugerea probelor materiale, afectând ireversibil reconstituirea cauzelor explozie”.