Şeful Salvamont Braşov, mesaj după noile accidente montane: Nu frica de pedeapsă, ci educaţia salvează vieţi

După mai multe accidente grave petrecute recent pe traseele montane, Sebastian Marinescu, directorul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, transmite un nou apel la responsabilitate. El afirmă că, deşi acţiunile de informare au fost intensificate, mulţi turişti continuă să ignore avertismentele salvatorilor. „Unii oameni aleg, cu bună credinţă dar cu inconştienţă, să se expună unor riscuri uriaşe. Muntele nu iartă lipsa de pregătire”, a subliniat acesta într-o postare pe Facebook.

Totodată, şeful Salvamont Braşov le-a transmis un mesaj celor care consideră că amenzile ar putea preveni tragediile montane: „Nu frica de pedeapsă, ci educaţia salvează vieţi”.

Sebastian Marinescu a transmis că tragediile recente din Piatra Craiului și Munții Făgăraș ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toți cei care aleg să pornească pe trasee montane fără pregătirea adecvată. „Pentru noi este de neînţeles şi sperăm, din tot sufletul, ca acesta să fie ultimul accident care se întâmplă din aceleaşi cauze”, a declarat acesta, subliniind că echipele de salvamont au intensificat acțiunile de informare a turiștilor, atât în mediul online, cât și direct pe trasee, privind echipamentul obligatoriu și riscurile generate de condițiile meteo din această perioadă.

Declaraţia sa a venit la o zi după ce un tânăr de 17 ani s-a accidentat grav în Munţii Bucegi, fiind găsit conştient, dar fără a-şi mai putea mişca partea inferioară a corpului.

Şeful Salvamont Braşov spune că, în ciuda eforturilor de informare, o parte dintre turişti aleg în continuare să ignore sfaturile specialiştilor.

Sebastian Marinescu a transmis un mesaj categoric privind necesitatea prudenței și responsabilității pentru toți cei care pornesc în drumeții montane, accentuând importanța unei informări corecte înainte de plecare.

El le-a cerut turiștilor „să respecte recomandările salvatorilor montani şi să nu se expună gratuit pericolului”, avertizând că o clipă de neatenție poate transforma o simplă excursie într-un accident grav. În opinia sa, siguranța pe munte începe prin respect față de natură și printr-o evaluare realistă a vremii și a propriilor limite.

În același mesaj, reprezentantul salvamont a respins ideea că sancțiunile ar fi soluția pentru reducerea numărului de accidente, insistând că „nu frica de pedeapsă, ci educația salvează vieți”. Marinescu a subliniat că doar prin informare constantă, conștientizare și înțelegerea pericolelor reale se pot preveni astfel de evenimente tragice, concluzionând că „educația este adevărata formă de protecție, iar lipsa ei continuă, din păcate, să coste vieți”.

Marinescu a avertizat din nou asupra pericolelor subestimate ale muntelui, atrăgând atenția că siguranţa trebuie să fie întotdeauna prioritară.

„Nicio fotografie „instagramabilă” nu merită un risc inutil, nicio privelişte spectaculoasă nu e mai importantă decât a te întoarce acasă teafăr”, a adăugat acesta.

Echipe de salvatori din Prahova, Braşov şi Dâmboviţa au intervenit joi seară pentru a-l recupera pe adolescentul accidentat, care a fost găsit căzut în zăpadă, conştient, dar imobilizat, cel mai probabil din cauza unui traumatism la coloană.