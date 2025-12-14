Prognoza meteo, 14 decembrie. Vreme mohorâtă la final de weekend. Ceaţă şi nori în mare parte din ţară

La finalul weekendului, în zonele joase de relief, cerul va fi mai mult noros pe parcursul zilei. Nebulozitatea stratiformă va domina aproape tot intervalul, iar local, mai ales în primele ore ale dimineţii, se va semnala ceaţă, anunță ANM.

Izolat şi de scurtă durată, în vestul, centrul, nordul şi nord-estul ţării pot apărea ploi slabe sau burniţă. În zonele de deal şi de munte, cerul va fi temporar noros, cu intervale scurte de variabilitate.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, însă pe arii restrânse se pot produce uşoare intensificări, în special în Carpaţii de Curbură, dar şi pe parcursul zilei în sud-vest şi nord-est. Valorile termice diurne se vor situa între 2 şi 11 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor fi cuprinse între -5 şi 3 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni.

În Capitală, cerul va rămâne acoperit în cea mai mare parte a intervalului, pe fondul persistenţei norilor de tip stratiform. Dimineaţa, condiţiile vor fi favorabile pentru formarea ceţii, care poate reduce temporar vizibilitatea.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge valori de 5–6 grade Celsius, iar minima nocturnă se va situa în jurul a 0–1 grad.

În săptămâna 15–22 decembrie, vremea va fi mai caldă decât în mod normal la nivel național. Valorile termice vor depăși mediile climatologice specifice perioadei, cu abateri mai evidente în zonele montane. Precipitațiile vor fi puține, iar regimul pluviometric se va menține deficitar, astfel că vremea va fi mai uscată decât de obicei.

Prognoza pentru intervalul 22–29 decembrie

În perioada 22–29 decembrie, temperaturile medii se vor menține ușor peste normal, conturând perspectiva unui Crăciun cu vreme blândă în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni se vor apropia de valorile normale pentru finalul lunii decembrie.

Prognoza pentru intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie

La trecerea dintre ani, valorile termice vor coborî spre niveluri apropiate de mediile multianuale. Și regimul de precipitații va reveni la valori normale, fără abateri semnificative față de specificul perioadei.

Prognoza pentru intervalul 5–12 ianuarie

În prima parte a lunii ianuarie, temperaturile se vor menține în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi, în general, normale, însă în regiunile sudice există o ușoară tendință de cantități peste medie.