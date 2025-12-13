Prognoza meteo, 13 decembrie. Weekend cu vreme mohorâtă și ploi. Când încep ninsorile

Vremea va fi în general închisă în vestul și nord-vestul țării, unde norii vor persista pe tot parcursul zilei. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult noros, cu înnorări temporare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Spre sfârșitul zilei de sâmbătă, în nordul extrem al țării sunt posibile ploi slabe, iar în zona nordică a Carpaților Orientali vor apărea precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă și în nordul Moldovei.

Temperaturile diurne se vor situa între 4 și 10 grade, apropiate de normal în regiunile intracarpatice și peste medie în rest. Minimele vor fi mai scăzute decât în noaptea precedentă, între -6 și 4 grade. Dimineața, local în vest și sud-vest și izolat în alte zone, va fi ceață, posibil însoțită de burniță.

În Capitală, cerul va fi mai mult noros, iar dimineața și noaptea se va semnala ceață. Vântul va sufla slab, iar valorile termice se vor menține ușor peste normal, cu maxime de 6…8 grade și minime de 0…1 grad.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în următoarele săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normal pentru această perioadă, inclusiv în perioada Crăciunului. La începutul lunii ianuarie, valorile se vor apropia de cele specifice sezonului. Precipitațiile vor fi, în general, deficitare până la sfârșitul lunii decembrie, urmând ca din ianuarie să revină în jurul mediilor normale, ușor excedentare în regiunile sudice.

Prognoza pe patru săptămâni a fost realizată de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată și se bazează pe abaterile medii ale temperaturii aerului și cantităților de precipitații față de perioada 2005-2024. Fenomenele extreme, de scurtă durată, nu pot fi anticipate prin aceste estimări.

Valorile termice vor depăși mediile normale în toată țara, cu abateri mai accentuate în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare, iar vremea va fi mai uscată decât de obicei.

Săptămâna 22-29 decembrie Temperaturile medii vor rămâne ușor peste normal, aducând un Crăciun cu vreme blândă. Precipitațiile vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în restul țării se vor situa aproape de mediile normale.

Săptămâna 29 decembrie – 5 ianuarie Valorile termice se vor apropia de normal, iar regimul pluviometric va fi în limite apropiate de mediile obișnuite pentru această perioadă.

Săptămâna 5-12 ianuarie Temperaturile medii vor rămâne în jurul valorilor normale în ianuarie, iar precipitațiile se vor încadra, în general, în limitele obișnuite, cu o ușoară tendință de excedent în regiunile sudice.