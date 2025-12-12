Vreme neobișnuită de Crăciun. Când vin zăpezile peste România. Prognoza pe termen lung

În următoarele săptămâni, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, inclusiv de Crăciun, iar la începutul lunii ianuarie se vor apropia de valorile specifice sezonului. Precipitațiile vor fi, în general, deficitare până la sfârșitul lunii decembrie, urmând ca din ianuarie să revină în jurul mediilor normale, ușor excedentare în regiunile sudice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognozele pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată și se bazează pe media abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de perioada 2005-2024. Fenomenele extreme, cu durată scurtă, nu pot fi anticipate prin aceste estimări.

În săptămâna 15-22 decembrie, valorile termice vor depăși mediile normale în toată țara, cu abateri mai accentuate în zonele montane, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare.

În perioada 22-29 decembrie, temperaturile medii vor rămâne ușor mai ridicate decât normalul, precipitațiile vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice și apropiate de normal în restul țării.

În săptămâna 29 decembrie – 5 ianuarie, valorile termice se vor apropia de cele normale, iar regimul pluviometric va fi apropiat de mediile obișnuite pentru acest interval.

În perioada 5-12 ianuarie, mediile termice vor rămâne în jurul valorilor normale, iar precipitațiile se vor situa, în general, în limite normale, cu tendință ușor excedentară în sudul țării.

Meteorologii de la AccuWeather anunță că Bucureștiul va fi afectat de trei episoade de ninsoare în a doua parte a lunii decembrie, pe fondul unei răciri treptate. Temperaturile diurne vor coborî aproape de 0 grade, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 1 grad Celsius.

Primii fulgi sunt așteptați pe 23 decembrie, înainte de Crăciun, iar alte două episoade de ninsoare ar putea apărea pe 29 și 30 decembrie, chiar înainte de Anul Nou.

Până atunci, vremea va fi în general închisă, cu nori și ploi frecvente, alternând cu intervale scurte de soare. Umiditatea ridicată și vântul vor accentua senzația de frig, chiar dacă temperaturile diurne vor rămâne relativ ridicate. După 10 decembrie, răcirea va fi mai pronunțată dimineața și seara, pregătind terenul pentru primii fulgi ai sezonului.