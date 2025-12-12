Vremea

Prognoza meteo, 12 decembrie. Vremea se răcește de la o zi la alta. Temperaturi sub pragul înghețului în unele zone

Din cuprinsul articolului

Pe parcursul zilei de vineri, vremea continuă să se răcească în țară. În majoritatea regiunilor intracarpatice și în sudul țării, cerul va fi acoperit de ceață și nori joși, iar local pot apărea burniță sau ploi slabe. În restul țării, cerul va fi temporar noros, cu ploi slabe doar izolat în Moldova, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 12 decembrie. Unde va ploua

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane înalte și în nordul și estul Moldovei, unde viteza va ajunge la 40–50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 12 grade, iar minimele între -1 și 6 grade.

În București, cerul va fi mai mult noros, iar dimineața și noaptea este posibilă ceața. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată. Temperatura maximă va fi de 8–10 grade, iar minima de 0–2 grade.

Frig

Frig. Sursa foto: Arhiva EVZ

Iarna își face simțită prezența în Capitală: vin primele zile friguroase

România se pregătește pentru primele zile cu adevărat reci ale lunii decembrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o schimbare bruscă a vremii, cauzată de pătrunderea unei mase de aer polar. Locuitorii din nord, nord-est și centrul țării vor resimți primele efecte ale frigului în noaptea de 13 spre 14 decembrie, iar Bucureștiul nu va face excepție.

Un nou medicament schimbă regulile jocului în lupta cu obezitatea
Încă un cui în sicriul democraţiei ruse. Kremlinul înăspreşte restricţiile pentru condamnaţii pe criterii politice

Prognoza meteo pentru București: 12 – 14 decembrie

Pe 12 decembrie, cerul va fi predominant noros, iar dimineața și noaptea se va forma ceață, posibil însoțită de burniță ușoară. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va ajunge până la 9 grade, iar minima va fi între 1 și 2 grade.

Pe 13 decembrie, cerul va fi parțial noros, cu ceață mai accentuată în prima parte a zilei. Vântul va rămâne slab, maxima zilei va fi de 8–9 grade, iar minima între 0 și 1 grad.

Pe 14 decembrie, cerul va avea înnorări temporare, iar probabilitatea de ceață va crește pe timpul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor scădea ușor, cu maxime de 7–8 grade și minime între 0 și 2 grade.

Masa de aer polar se extinde

Până pe 14 decembrie dimineața, masa de aer polar va cuprinde și sudul țării, aducând temperaturi mult sub valorile normale pentru această perioadă. În intervalul 14–19 decembrie, răcirea se va accentua pe întreg teritoriul, cu minime negative în majoritatea regiunilor. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în zonele montane și în depresiunile din estul Transilvaniei. Maximele diurne vor rămâne reduse, accentuând senzația de frig, mai ales în zonele cu vânt puternic.

