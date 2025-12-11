Prognoza meteo, 11 decembrie. Vreme instabilă pe final de săptămână. Ploile pun stăpânire pe mai multe județe

Pe parcursul zilei de joi, cerul va fi variabil în regiunile montane și submontane. În rest, norii vor fi mai denși, iar local va fi ceață, posibil însoțită de burniță sau ploi slabe, anunță ANM.

Precipitații slabe vor fi în Maramureș, mare parte din Moldova, local în Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Crișana. La altitudini mari din Carpații Orientali vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe timpul nopții în Carpații de Curbură. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 13 grade, iar minimele între -1 și 6 grade.

În București, cerul va fi noros pe parcursul zilei de joi, iar dimineața va fi ceață, posibil cu burniță. Potrivit ANM, vântul va fi slab. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 9 grade, iar cea minimă va fi între 1 și 2 grade.

În următoarele săptămâni, vremea va fi mai caldă decât media obișnuită pentru această perioadă a anului. Intervalul 15–22 decembrie și cel 22–29 decembrie se vor caracteriza prin temperaturi medii peste valorile normale în toate regiunile țării. Iarna se va instala treptat, fără schimbări bruște sau fenomene extreme. Precipitațiile vor fi rare și izolate, iar episoadele de instabilitate atmosferică nu sunt prognozate.

În ultima parte a anului, între 29 decembrie și 5 ianuarie 2026, valorile termice vor rămâne ridicate pentru finalul de an. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de media sezonieră, cu excepția nord-vestului țării, unde se estimează ușor mai puține precipitații.

În ansamblu, sărbătorile și începutul anului 2026 vor fi marcate de o vreme predominant frumoasă, cu temperaturi mai ridicate decât normalul sezonier și precipitații reduse.

Potrivit AccuWeather, Capitala va fi afectată de trei episoade de ninsoare în a doua parte a lunii, pe fondul unei răciri treptate. Temperaturile vor coborî aproape de 0 grade, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 1 grad Celsius.

Primii fulgi sunt așteptați pe 23 decembrie, înainte de Sărbători. Alte două episoade de ninsoare ar putea apărea pe 29 și 30 decembrie, chiar înainte de Anul Nou.

Până la aceste ninsori, vremea va fi în general închisă, cu nori și ploi frecvente și doar câteva intervale cu soare. Umiditatea ridicată și vântul vor accentua senzația de frig, chiar dacă temperaturile diurne se vor menține relativ ridicate. După 10 decembrie, răcirea va fi mai pronunțată dimineața și seara