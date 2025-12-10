Vremea

Prognoza meteo, 10 decembrie. Ceață, burniță și temperaturi peste medie. Când se întorc ploile

Comentează știrea
Prognoza meteo, 10 decembrie. Ceață, burniță și temperaturi peste medie. Când se întorc ploileToamnă. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Temperaturile se vor menține peste nivelurile obișnuite pentru această dată, potrivit ANM, În regiunile extracarpatice, cerul va fi acoperit aproape toată ziua de un strat persistent de nori joși. În aceste zone, ceața va apărea frecvent, reducând vizibilitatea și creând condiții pentru burniță sau ploi slabe, mai ales în primele ore ale dimineții și spre seară.

Prognoza meteo, 10 decembrie. Condiții de ceață în mai multe zone

În restul țării, înnorările vor fi variabile, cu perioade scurte în care norii se vor risipi. Spre seară, în special în vest și în centru, ceața se va reinstala pe arii restrânse, anunțând o dimineață următoare cu vizibilitate scăzută.

Vântul va avea intensități reduse aproape peste tot, cu excepția Carpaților de Curbură, unde în timpul zilei sunt posibile rafale ușor mai puternice.

Regimul termic se va menține ridicat. Maximele se vor situa între 8 și 16 grade, valori mult peste mediile climatologice ale începutului de decembrie, în timp ce minimele vor coborî doar până la -2…6 grade.

Încălzirea locuințelor în iarna 2025-2026. Ce sistem de încălzire oferă cel mai bun raport între cost și eficiență
Încălzirea locuințelor în iarna 2025-2026. Ce sistem de încălzire oferă cel mai bun raport între cost și eficiență
Războiul din umbră al Rusiei. De la pachete-capcană la pregătirea unui posibil conflict cu Europa. Analiză Financial Times
Războiul din umbră al Rusiei. De la pachete-capcană la pregătirea unui posibil conflict cu Europa. Analiză Financial Times
Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursa foto: Freepik

Vremea în București

În Capitală, ziua va fi marcată de prezența norilor joși dimineața și la finalul intervalului. Persistența acestui plafon inferior va crea condiții de ceață și burniță, mai ales în orele în care temperaturile vor fi scăzute.

Pe parcursul zilei, cerul va deveni parțial noros, potrivit ANM. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări notabile. Temperaturile se mențin peste media perioadei. Maxima va ajunge la 9–10 grade, iar minima nopții va rămâne în jurul valorilor de 2–3 grade.

Prognoza pentru a doua parte a lunii decembrie

Vremea va continua să fie mai caldă decât ar fi normal. Perioadele 15–22 decembrie și 22–29 decembrie vor aduce temperaturi medii peste cele obișnuite în toate regiunile. Iarna se instalează lent și fără schimbări bruște. Ploile vor fi puține și se vor concentra pe zone restrânse. Nu sunt așteptate episoade serioase de instabilitate.

Între 29 decembrie și 5 ianuarie 2026, regimul termic va rămâne ridicat pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a țării.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:06 - Continuă să crească valorile termice în Republica Moldova, cerul va fi înnorat
07:55 - Încălzirea locuințelor în iarna 2025-2026. Ce sistem de încălzire oferă cel mai bun raport între cost și eficiență
07:48 - Șase soldați ruși au fost capturați de doar doi ucraineni. Rușii erau vânați cu dronele ca să nu se predea
07:40 - Războiul din umbră al Rusiei. De la pachete-capcană la pregătirea unui posibil conflict cu Europa. Analiză Financial ...
07:33 - CCR analizează miercuri sesizarea ICCJ privind pensiile speciale ale magistraților
07:22 - Trei zodii sunt la un pas de ceartă. În preajma cui trebuie să mergi „pe vârfuri”

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale