Iarna se instalează în Capitală. Vin primele zile cu adevărat friguroase din sezon

România se pregătește pentru primele zile friguroase ale lunii decembrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat o schimbare bruscă a vremii, cauzată de pătrunderea unei mase de aer polar. Conform prognozei, locuitorii din nord, nord-est și centrul României vor resimți primul impact al valului de frig în noaptea de 13 spre 14 decembrie. Capitala nu va fi ocolită de valul de frig.

Pe 12 decembrie, cerul va fi predominant noros, iar dimineața și noaptea se va forma ceață, posibil însoțită de burniță ușoară. Vântul va fi în general slab. Temperatura maximă va urca până în jur de 9 grade, iar minima va fi între 1 și 2 grade.

Pe 13 decembrie, cerul va fi parțial noros, cu înnorări mai accentuate în prima parte a zilei, când se va forma ceață. Vântul va rămâne slab. Maxima zilei va fi de 8–9 grade, iar minima se va situa între 0 și 1 grad.

În 14 decembrie, cerul va avea înnorări temporare, iar noaptea probabilitatea de ceață va crește. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute, cu maxime de 7–8 grade și minime între 0 și 2 grade.

Până dimineața zilei de 14 decembrie, masa de aer polar se va extinde și în sud, aducând temperaturi mult mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă.

Pe parcursul intervalului 14 – 19 decembrie, răcirea se va accentua pe întreg teritoriul, cu temperaturi minime negative în majoritatea regiunilor. Valorile cele mai scăzute sunt așteptate în zonele montane și în depresiunile din estul Transilvaniei. Maximele diurne vor rămâne modeste, accentuând senzația de frig, mai ales în zonele cu vânt puternic.

Ziua de 15 decembrie va aduce un episod meteo complex. În vest și centru se vor înregistra precipitații moderate, iar în Transilvania, seara, ploaia poate trece rapid în lapoviță și ninsoare.

Sudul și estul țării vor avea episoade de ploi, cu precipitații mixte spre finalul zilei. Vântul va intensifica senzația de frig, mai ales în zonele deschise, făcând ziua una cu adevărate surprize de iarnă.

Pe măsură ce aerul polar se va menține, vremea rece va domina întreaga țară. Nopțile vor fi geroase, iar zilele vor aduce maxime scăzute, confirmând instalarea iernii autentice.

În special în zonele montane și în regiunile expuse vântului, condițiile de iarnă se vor accentua. ANM avertizează că acest val de frig marchează începutul unui episod stabil de iarnă, cu alternanțe între precipitații și schimbări rapide ale vremii.